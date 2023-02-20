«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини

20 лютого 2023 року розпочалися співбесіди щодо доброчесності з кандидатами на посаду директора Національного антикорупційного бюро

Під час співбесіди з Комісією з відбору щодо доброчесності з кандидатами на посаду директора НАБУ старший детектив НАБУ Михайло Буртовий повідомив деталі про доходи та витрати своєї родини. Про це інформує «Судово-юридична газета».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначає видання, Буртовий працює на посаді детектива НАБУ з липня 2019 року, а до цього був заступником начальника відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві.

Відповідаючи на питання, про набуте спільно з матір’ю житло, Буртовий повідомив, що майно набув у 2012 році в рамках Державної програми доступу до житла, яка діяла у 2010-2017 роки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Було укладено договір із забудовником. Вартість даного майна 493 тисячі грн. Програма передбачала сплату 30% з бюджету і 70% від сторони, яка придбає майно. 367 тисяч грн ми разом з матір’ю сплатили, тобто, по 185 тисяч грн. Кошти були отримані мною в результаті накопичень із зарплати під час служби у Національній поліції. Мати з батьком мали і доходи з домашнього господарства, оскільки вони проживають у сільській місцевості та мають доходи з продажу продукції», – зазначив кандидат.

Відповідаючи на запитання, як із зарплатою 4-5 тис. гривень вдалося зібрати таку суму, кандидат у директори НАБУ заявив, що усі довідки стосовно заощаджень він надав Комісії. І дружина у нього працювала у банківській сфері.

На квартиру, вартість договору на купівлю майнових прав якої становив 349 тисяч грн, його дружина, зі слів депутата, накопичила з зарплати.

«І у неї була квартира від першого шлюбу, яку вона продала і частину коштів використала на купівлю нової квартири», – додав Михайло Буртовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гроші на ще одну квартиру (це майже півмільйона гривень), яка перебуває у процесі будівництва, кандидат у директори накопичив «виключно з зарплати».

Також Буртовий пояснив, як йому з дружиною вдалося накопичити готівкові кошти в іноземній валюті у сумі $73 800 та $50 700 відповідно.

«Згідно довідки за весь період моєї роботи та дружини, це близько 20 років, відповідно до інформації податкових органів було заощаджено 4,8 млн грн, а у дружини 3 млн грн. Загально це близько 8 млн грн. Ці суми були заощаджені щорічно від заробітних плат і переведені відповідно до курсу долара на поточний момент. За минулий рік роботи у НАБУ мною було зароблено більше 1 млн 300 тисяч грн. І ці суми непоодинокі у детективів», – сказав Михайло Буртовий.

На уточнююче питання, як вдалося заощадити такий відсоток доходів і які середні витрати родини на місяць на їжу, побутові послуги тощо, Буртовий відповів, що народився у сільській місцевості, виріс у багатодітній родині, тому звик жити ощадливо.

«На місяць зараз 40-50 тисяч грн витрачаємо. Менше 50% від отриманого доходу. Продукти харчування отримуємо від батьків», – розповів кандидат у директори НАБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, організація Transparency International Ukraine назвала п'ять підозрілих кандидатів на посаду диретора НАБУ, які мають чималі збереження в іноземній валюті, проте їх походження пояснити не можуть. Серед названих імен – Михайло Буртовий, Олександр Вікул, Віталій Власюк, Семен Кривонос та Олександр Руденко.