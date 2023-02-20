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«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
Михайло Буртовий працює на посаді детектива НАБУ з липня 2019 року
скріншот з відео

20 лютого 2023 року розпочалися співбесіди щодо доброчесності з кандидатами на посаду директора Національного антикорупційного бюро

Під час співбесіди з Комісією з відбору щодо доброчесності з кандидатами на посаду директора НАБУ старший детектив НАБУ Михайло Буртовий повідомив деталі про доходи та витрати своєї родини. Про це інформує «Судово-юридична газета».

Як зазначає видання, Буртовий працює на посаді детектива НАБУ з липня 2019 року, а до цього був заступником начальника відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві.

Відповідаючи на питання, про набуте спільно з матір’ю житло, Буртовий повідомив, що майно набув у 2012 році в рамках Державної програми доступу до житла, яка діяла у 2010-2017 роки.

«Було укладено договір із забудовником. Вартість даного майна 493 тисячі грн. Програма передбачала сплату 30% з бюджету і 70% від сторони, яка придбає майно. 367 тисяч грн ми разом з матір’ю сплатили, тобто, по 185 тисяч грн. Кошти були отримані мною в результаті накопичень із зарплати під час служби у Національній поліції. Мати з батьком мали і доходи з домашнього господарства, оскільки вони проживають у сільській місцевості та мають доходи з продажу продукції», – зазначив кандидат.

Відповідаючи на запитання, як із зарплатою 4-5 тис. гривень вдалося зібрати таку суму, кандидат у директори НАБУ заявив, що усі довідки стосовно заощаджень він надав Комісії. І дружина у нього працювала у банківській сфері.

На квартиру, вартість договору на купівлю майнових прав якої становив 349 тисяч грн, його дружина, зі слів депутата, накопичила з зарплати.

«І у неї була квартира від першого шлюбу, яку вона продала і частину коштів використала на купівлю нової квартири», – додав Михайло Буртовий.

Гроші на ще одну квартиру (це майже півмільйона гривень), яка перебуває у процесі будівництва, кандидат у директори накопичив «виключно з зарплати».

Також Буртовий пояснив, як йому з дружиною вдалося накопичити готівкові кошти в іноземній валюті у сумі $73 800 та $50 700 відповідно.

«Згідно довідки за весь період моєї роботи та дружини, це близько 20 років, відповідно до інформації податкових органів було заощаджено 4,8 млн грн, а у дружини 3 млн грн. Загально це близько 8 млн грн. Ці суми були заощаджені щорічно від заробітних плат і переведені відповідно до курсу долара на поточний момент. За минулий рік роботи у НАБУ мною було зароблено більше 1 млн 300 тисяч грн. І ці суми непоодинокі у детективів», – сказав Михайло Буртовий.

На уточнююче питання, як вдалося заощадити такий відсоток доходів і які середні витрати родини на місяць на їжу, побутові послуги тощо, Буртовий відповів, що народився у сільській місцевості, виріс у багатодітній родині, тому звик жити ощадливо.

«На місяць зараз 40-50 тисяч грн витрачаємо. Менше 50% від отриманого доходу. Продукти харчування отримуємо від батьків», – розповів кандидат у директори НАБУ.  

Нагадаємо, організація Transparency International Ukraine назвала п'ять підозрілих кандидатів на посаду диретора НАБУ, які мають чималі збереження в іноземній валюті, проте їх походження пояснити не можуть. Серед названих імен – Михайло Буртовий, Олександр Вікул, Віталій Власюк, Семен Кривонос та Олександр Руденко.

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Теги: НАБУ конкурс корупція

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