Зниження вікового виборчого цензу: у чому полягає найбільша загроза

Наразі в Україні право обиратися до органів місцевого самоурядування мають особи віком від 18 років

Наразі наймолодші депутати місцевих рад здебільшого є родичами політиків та посадовців

7 грудня до Верховної Ради був внесений законопроєкт №6402 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав громадян віком від 16 років», яким передбачено надання громадянам віком від 16 років не лише стати членом політичної партії, але й балотуватися на місцевих виборах. Авторами законопроєкту є низка народних депутатів, які представляють фракції «Слуга народу», «Голос» (група «Справедливість») та депутатську групу «Довіра».

Згідно з дослідженням, яке провів на замовлення «Української правди» громадський рух «Чесно», тенденція до зниження вікового цензу для права обиратися існує у багатьох, зокрема, європейських країнах. Однак, в Україні реалізація цих положень матиме свої особливості, оскільки, за даними фахівців «Чесно», в нашій країні більшість депутатів місцевого рівня наразі не є вихідцями з середовища громадських активістів, як у країнах ЄС.

Більшість українських депутатів місцевого рівня віком 18-21 натомість є родичами інших політиків та чиновників.

інфографіка: chesno.org

Зокрема, із 49 депутатів місцевих рад, народжених у 1999-2002 роках, 30 є родичами українських посадовців. Родичами політиків є половина молодих депутатів – 24 особи. З них 17 балотувалися за списками партій своїх впливових родичів. Найбільше молодих депутатів (до 21 року) – у «Слузі народу» (14) та «ОПЗЖ» (8).

інфографіка: chesno.org

Також у «Чесно» з подивом відзначили наявність у біографіях депутатів віком до 21 року вищої освіти. На думку дослідників, це «майже неможливо з огляду на те, що вища освіта – це 4 роки навчання і, як правило, до вишів йдуть у віці 17-18 років». Тому, зазначають у «Чесно», далеко не усі молоді місцеві депутати насправді мали на момент виборів завершену вищу освіту. Ймовірно, вони ще були студентами.

Раніше рух «Чесно» повідомляв, що фінансові звіти подали лише 28 партій із 380 – «Чесно».

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