4 липня Національна поліція України відзначає 5-ту річницю з дня створення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Бажаю кожному з вас здоров’я, миру, родинного затишку і успішної служби! Зі святом, колеги! Слава Україні!» - голова Національної поліції України

«Я дякую кожному поліцейському за щоденний маленький внесок в розвиток нашої держави, у забезпечення безпеки її громадян!» – Клименко

«Сьогодні Національна поліція – це багатотисячний колектив професіоналів своєї справи. Всі наші досягнення за ці 5 років – заслуга кожного із вас».

Про це йдеться у вітальному слові голови Національної поліції України Ігоря Клименка, оприлюдненому сьогодні на офіційному сайті відомства.

«Боротьба із кримінальними елементами, наркозлочинністю, корупцією, захист життя та майна громадян – це далеко не всі завдання, покладені на плечі поліцейських.

Впровадження в нашій роботі стратегії community policing, поліцейських офіцерів громади, комплексних підходів до протидії домашньому насильству та булінгу, запровадження інституту дізнання – все це є зоною нашої відповідальності.

Наші добробати мужньо боронять Україну на східному кордоні. А цьогоріч додалася ще й боротьба з поширенням коронавірусної хвороби, яка внесла корективи у нашу роботу.

І в той же час, кожен поліцейський має сім’ю, він такий, як і будь-який інший громадянин України. Йому так само хочеться проводити час із рідними, грати у футбол чи просто прогулятися парком. Натомість реалії інші – добові чергування та колосальне навантаження.

На жаль, люди не завжди справедливо оцінюють нашу роботу. Але, незважаючи на це, ми маємо рухатися далі. Одиничні випадки ганебної поведінки окремих поліцейських не мають кидати тінь на весь поліцейський колектив.

Я дякую кожному поліцейському за щоденний маленький внесок в розвиток нашої держави, у забезпечення безпеки її громадян!

Бажаю кожному з вас здоров’я, миру, родинного затишку і успішної служби!

Зі святом, колеги! Слава Україні!»