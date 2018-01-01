60% українських чиновників перереєстрували кримський бізнес на російську податкову

Окрім окупованого Криму, чиновники часом не гребують вести бізнес і на території самої країни-агресора

Майже чотири роки минуло після подій весни 2014 року. За цей час анексований Крим і війна на Донбасі стали частиною буденності. Більше того, частина суспільства навіть змогла пристосуватися до нових реалій. Результати дослідження показали, що 60% чиновників, які мали бізнес в Криму, після анексії продовжують ним займатися, створивши



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Рекордсменом по перереєстрації бізнесу в окупованому Росією Криму виявився депутат Київської міської ради Ігор Баленко

Окрім окупованого Криму, чиновники часом не гребують вести бізнес і на території самої країни-агресора

Майже чотири роки минуло після подій весни 2014 року. За цей час анексований Крим і війна на Донбасі стали частиною буденності. Більше того, частина суспільства навіть змогла пристосуватися до нових реалій.

Результати дослідження показали, що 60% чиновників, які мали бізнес в Криму, після анексії продовжують ним займатися, створивши російські фірми-клони. При цьому близько 67% із них не афішують цей факт у своїх деклараціях.

Рекордсменом по перереєстрації бізнесу виявився депутат Київської міської ради Ігор Баленко. У грудні 2014-січні 2015 років у російський ЕГРЮЛ були внесені відомості про чотири його компанії - ТОВ «Отель «Чайка», ТОВ «Виробничо-комерційне об’єднання «Соляріс», ПАТ «Ремез» і ТОВ «МП «Оптімум-К». Засновником клону «Солярісу» виявився сам Баленко, а «Чайки» й «Оптімуму» - його українські компанії ТОВ «7 днів» і ТОВ «Н.С.К. Сіті». Проте у декларації російські компанії Баленко так і не вказав.

Окрім окупованого Криму, чиновники часом не гребують вести бізнес і на території самої країни-агресора. Компаніями у Російській Федерації у 2016 році володіли 13 декларантів. Лідером серед них виявився народний депутат Вячеслав Богуслаєв, який є кінцевим бенефіціарним власником 7 російських фірм.

Джерело: Bihus.info