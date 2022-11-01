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Провальний бліцкриг. Воллес пояснив, чому рашисти зазнали невдачі в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Провальний бліцкриг. Воллес пояснив, чому рашисти зазнали невдачі в Україні
Фото: Getty Images

Воллес: «При всій своїй масі росіяни не могли просуватися вперед»

Рашистам не вдалося блискавично захопити Україну, тому що окупаційні війська не забезпечили собі нормальний зв'язок, бронезахист та комплексну протиповітряну оборону. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, якого цитує The Guardian.

Воллес зробив відповідну заяву на комітеті з міжнародних відносин та оборони у британському парламенті.

«Росіяни зазнали невдачі, маючи перевагу в кількості. Вони могли похвалитися тим, скільки у них БМП та танків, але у них не було ані нормальної комплексної ППО, ані нормального зв'язку, ані нормальної захисної броні на їхній бронетехніці, яку «Джавеліни» просто розібрали . І при всій своїй масі вони не могли рухатися далі», – зазначив він.

Британський міністр прокоментував, як війна в Україні змінить планування НАТО. «У холодній війні у кожного з нас були визначені свої місця, ми всі знали, в якій частині німецького кордону ми будемо розгорнуті. Насправді все звелося до таких деталей, що пілоти знали цілі для свого роду «Дня Д». Я не очікую, що у нас буде така сама деталізація, але це означає, що НАТО має прояснити, в чому полягає спільний військовий план і яку роль у ньому відіграє Велика Британія», – додав Воллес.

Нагадаємо, триває 251-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Провальний бліцкриг. Воллес пояснив, чому рашисти зазнали невдачі в Україні
Провальний бліцкриг. Воллес пояснив, чому рашисти зазнали невдачі в Україні
Провальний бліцкриг. Воллес пояснив, чому рашисти зазнали невдачі в Україні
Провальний бліцкриг. Воллес пояснив, чому рашисти зазнали невдачі в Україні
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