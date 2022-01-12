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    Думки вголос

    Білий дім занепокоєний через атаку української влади на Порошенка

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    •  glavcom.ua
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    Нуланд заявила, що Росія підготувала план дестабілізації України - Білий дім занепокоєний через атаку української влади на Порошенка
    Нуланд заявила, що Росія підготувала план дестабілізації України
    фото з відкритих джерел

    США зробили заклик до консолідації українського суспільства

    Вікторія Нуланд не перший рік опікується Україною у демократичних адміністраціях, за Байдена пішла на підвищення.

    Думаю, що публічне викриття нею агресивних планів Росії − це ніщо інше як заклик до консолідації українського суспільства, який, серед іншого, означає «Не чіпайте Порошенка».

    Я не впевнений, що у Вашингтоні вважають Володимира Зеленського «своїм мерзотником» (с), але там не працюють через анонімні телеграм-канали, віддаючи перевагу публічній дипломатії.

    У Вашингтоні добре розуміють, що атака української влади на лідера опозиції в умовах нарощування кількості російських військ біля українських кордонів може мати драматичні наслідки не лише для Зеленського, але і для України в цілому.

    Думаю, до кінця цього тижня ще пара-трійка впливових західних медіа розпишуть перспективи арешту Порошенка та можливостей РФ використати це у власних цілях.

    Для «жирафів», як то кажуть.

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    Джерело: блог Євгена Магди

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Вікторія Нуланд Володимир Зеленський
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    Білий дім занепокоєний через атаку української влади на Порошенка