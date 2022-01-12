Білий дім занепокоєний через атаку української влади на Порошенка
США зробили заклик до консолідації українського суспільства
Вікторія Нуланд не перший рік опікується Україною у демократичних адміністраціях, за Байдена пішла на підвищення.
Думаю, що публічне викриття нею агресивних планів Росії − це ніщо інше як заклик до консолідації українського суспільства, який, серед іншого, означає «Не чіпайте Порошенка».
Я не впевнений, що у Вашингтоні вважають Володимира Зеленського «своїм мерзотником» (с), але там не працюють через анонімні телеграм-канали, віддаючи перевагу публічній дипломатії.
У Вашингтоні добре розуміють, що атака української влади на лідера опозиції в умовах нарощування кількості російських військ біля українських кордонів може мати драматичні наслідки не лише для Зеленського, але і для України в цілому.
Думаю, до кінця цього тижня ще пара-трійка впливових західних медіа розпишуть перспективи арешту Порошенка та можливостей РФ використати це у власних цілях.
Для «жирафів», як то кажуть.
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Джерело: блог Євгена Магди