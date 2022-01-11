Справа проти Порошенка: народна депутатка назвала три важливі нюанси

Народна депутатка вкотре наголосила, що чинна влада пересдідує п'ятого президента з політичних мотивів

У справі, яку українські правоохоронні органи відкрили проти п’ятого президента України Петра Порошенка існує декілька важливих нюансів. Таку думку в етері токшоу «Сьогодні» на телеканалі «Україна24» висловила народна депутатка від фракції партії «Європейська Солідарність» Софія Федина.

По-перше, нардепка наголосила, що як народний депутат Петро Порошенко має право невідкладної зустрічі з Генеральною прокуроркою.

«Але ми знаємо, як вона ефективно вміє тікати від виконання своїх прямих обов'язків та від того, щоб брати на себе відповідальність за ті чи інші рішення, які їй нав'язує Офіс президента та президент Зеленський, тому питання номер один – чи не втече знову генпрокурорка від зустрічі з Петром Порошенком.

По друге, як вважає Федина, під час судового засідання щодо арешту майна Порошенка, було припущено багато технічних процесуальних порушень, які мають бути оскаржені в Апеляційному суді.

«Третій момент – ситуація з арештом майна маразматична. Ми розуміємо, що арешт майна накладається тоді, коли дії людини призвели до втрат для держави, щоб відповідно до рішення суду можна було компенсувати ці втрати. Якщо ми навіть говоримо про ту сфабриковану справу щодо вугілля, який купувався на території України, там навпаки держава виграла і не витратила кошти на купівлю неякісного та неефективного південноафриканського вугілля, тому саме питання про арешт майна є абсолютно диким», – підсумуала Федина.

Раніше ДБР заявило, що Порошенко придбав квиток за кордон вже після вручення повістки

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

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