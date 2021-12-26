Санкції проти Росії. Американський дипломат розповів, яка потрібна тактика

Ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер вважає, що у випадку з російською агресією потрібно діяти превентивно

Колишній спецпредставник США по Україні вважає, що Заходу необхідно поміняти свою політику – вводити санкції не після певних дій Росії, а превентивно.

«США повинні ввести превентивні санкції проти Росії через її агресію щодо України, не чекаючи, поки буде занадто пізно», – заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Про це він написав у своїй статті для Центру аналізу європейської політики.

«Поточна політика Заходу полягає в тому, що якщо Росія погіршує ситуацію, тоді (і тільки після цього) Захід вводить нові санкції. Тепер необхідно змінити цю динаміку – Захід повинен ввести нові санкції зараз і піти на зняття цих санкцій, тільки якщо Росія відмовиться від військової ескалації», – написав Волкер.

Коментуючи пропозиції щодо гарантій безпеки, які Росія направила США та іншим членам НАТО, Волкер підкреслив, що вони «абсолютно неприйнятні» і Путін, за його словами, про це знав. Колишній спецпредставник США припустив, що російський президент, домагаючись відмови Заходу, намагається використовувати його як привід для «нападу» на Україну або «анексії» Донбасу.

«Це найгірше пояснення політики вимагання Росії, і це те, що США і їх союзники по НАТО повинні серйозно взяти до уваги», – написав Волкер.

На його думку, Захід повинен «рішуче відкинути» вимоги Росії і дати зрозуміти, що не буде вступати в переговори, поки російські збройні сили «готові завдати удару».

Крім цього Волкер заявив про необхідність збільшити військову допомогу Україні. Він нагадав, що сенатори США вже представили резолюцію про збільшення допомоги Києву у сфері безпеки, і підкреслив, що адміністрація президента США Джо Байдена повинна схвалити її і обробити конкретні запити, отримані від української сторони.

Колишній спецпредставник Держдепу також запропонував тримати Росію у невіданні і не сигналізувати їй, які кроки США і НАТО зроблять у кінцевому рахунку, щоб надати допомогу Україні.

На його думку, заздалегідь обіцяючи, що збройні сили США не будуть задіяні в потенційному конфлікті, або заявляючи про тверду прихильність існуючим союзникам, а не дружнім країнам, які не є союзниками, Захід сигналізує Росії, що напад на деякі держави безпечний, і нібито «заохочує подальші агресивні дії Росії проти них».

Крім цього США і європейським країнам слід інвестувати в енергетичну безпеку України, вважає Волкер. Він пояснив, що вразливість України перед російською агресією посилюється, оскільки Київ все ще залежить від імпортованих енергоносіїв.

«Для досягнення справжньої енергетичної незалежності потрібен час, але ця мета повинна бути метою, спільно прийнятою Україною, США і Європою, і необхідно негайно розробити політику для просування у цьому напрямку», – резюмував Волкер.

Як повідомлялося, раніше у коментарі «Главкому» Курт Волкер висловився щодо заснування парнерства AUKUS.

Також Курт Волкер наголошує: боротьба Зеленського із прозахідним лідером Порошенком вигідна Путіну. У той час, коли Путін розгорнув на кордонах України багатотисячне військо, Володимир Зеленський бореться з прозахідними силами в Україні – пише Волкер у статті «Зворотний відлік розпочався. Як зупинити нове вторгнення Росії в Україну».

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