Путін розповів, як реагуватиме на відмову США погодити «гарантії безпеки»

Путін розраховує, що Росія і США зможуть юридично закріпити гарантії не розширення НАТО

Реакція Москви на розширення НАТО буде залежати «від рекомендацій військових експертів»

Володимир Путін попередив Захід, що реакція Москви на розширення НАТО «може бути різною». Про це 26 грудня повідомляють російські ЗМІ.

Російський президент заявив, що у разі відмови США та НАТО надати так звані «гарантії безпеки», відповідь Росії «може бути різною».

Путін додав, що реакція Москви залежатиме «від рекомендацій військових експертів».

При цьому Путін досі розраховує, що Росія і США «зможуть досягти юридично закріпленого переговорного результату».

«Росія запропонувала гарантії безпеки не для того, щоб щось припинити, а щоб досягти дипломатичного результату, будемо прагнути цього», – додав він.

Нагадаємо, за інформацією американської преси, Росія може розпочати наступ на Україну з Азовського моря.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія домінує в Азовському морі та може використовувати його під час вторгнення в Україну.

Тим часом у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.