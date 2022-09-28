Анексія РФ: Зеленський звернувся до студентів та викладачів Гарвардського університету

Зеленський закликав світ гостріше реагувати на анексію РФ територій України

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що Росія готується до нової анексії окупованих територій України. Глава держави наголосив, що у цей час не вистачає превентивної реакції світу, який санкційним ударом мав би показати росіянам, що їм не вдасться проковтнути частину нашої країни. Про це Зеленський заявив під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету.

«Цими днями Росія сподівається оголосити про нову анексію територій України. Це давно готувалося, ми бачимо псевдореферендуми на тих територіях, які Росія хоче проковтнути», – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що мобілізація у РФ була не випадково оголошена саме напередодні цієї нової злочинної анексії. «Мета очевидна – окупант хоче забрати в армію мешканців окупованих територій. Або тебе уб'ють, або ти вбивай. До такого вибору Росія хоче змусити сотні тисяч українців. І немає превентивного санкційного удару по РФ, який показав би Росії, що їй не вдасться проковтнути жодну частину України», – зазначив Зеленський.

Президент звернув увагу, коли лідерство проявляється вже тільки «потім в реагуванні, в адаптації до негативних наслідків», то це призводить до втрати часу, можливості й шлях до миру стає довшим.

«Вільний світ точно сильніший, ніж будь-які агресори й терористи, вільний світ точно переможе в цьому протистоянні з РФ, ми зможемо відновити мир. Але відповідь на питання, коли це станеться, залежить від відповіді на питання, як часто ми будемо діяти першими», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.