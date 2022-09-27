Зеленський зустрівся з главою МЗС Франції: про що говорили

Зеленський відзначив лідерство Франції у питанні надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу

Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить Росія

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка перебуває в Україні з візитом. Про це повідомляє Офіс президента.

«У ці дні різних цинічних провокацій з боку Російської Федерації, фіктивних «референдумів» тощо такі чіткі сигнали від Франції, яка є нашим надійним партнером, дуже важливі для нас», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за підтримку України, висловлену під час виступу на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також за особисті зусилля у переговорах щодо візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Зеленський наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить Росія на окупованих територіях.

Зеленський подякував Еммануелю Макрону за підтримку України Офіс президента

«Ми очікуємо як потужних санкцій у восьмому санкційному пакеті ЄС проти Росії, так і окремих чітких сигналів стосовно того, що буде, якщо Російська Федерація визнає ці штучні «референдуми», – сказав глава держави.

Крім того, Зеленський відзначив лідерство Франції у питанні надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу і висловив переконання, що наша країна продовжить прогрес на цьому шляху. Зі свого боку Катрін Колонна передала президенту України вітання від Еммануеля Макрона.

«Французький народ захоплюється сміливістю українського народу. Франція буде поруч з Україною так довго, як буде потрібно», – сказала Колонна.

Катрін Колонна передала Зеленському вітання від Еммануеля Макрона Офіс президента

Глава української держави також висловив подяку першій леді Франції Бріжит Макрон за гуманітарну підтримку України та відзначив важливу зустріч перших леді двох країн на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 27 вересня, до Києва з робочим візитом прибула міністр закордонних справ Франції Картін Колона.

Крім того, до України прибули слідчі Національної жандармерії Франції, які розслідуватимуть злочини російських загарбники в нещодавно деокупованом Ізюмі.