Антиолігархічний закон – це додатковий тиск на всіх громадян – експерт

Політолог розкритикував антиолігархічний законопроєкт від «слуг народу»

На антиолігархічний закон не вистачає ресурсів і коштів, тому за нього будуть платити звичайні громадяни. Про це в ефірі ток-шоу «Дійові особи» на «5 каналі» сказав політичний експерт Тарас Загородній.

«Були необмежені розширення повноважень Державної податкової служби. Тобто «робимо все, що завгодно, штрафуємо все, що завгодно, не несемо ніякої відповідальності». Є ще головне – у нас олігархи не займаються вирощуванням на 2 га пшениці чи інших речей. Вони хочуть на святе спокуситися – скоротити кількість неоподатковуваних гектарів з 2 га до 0,5. Це додаткове податкове навантаження на селян», – розповів політолог.

За словами експерта, влада реформувала ринок землі, але люди її не продають, тому вона йде по абсолютно олігархічному шляху і обкладає громадян податками.

«Тому цей законопроєкт, як і більшість з тих, які красиво називають «слуги», вони зі зворотною в дійсності ознакою. Це додатковий податковий тиск на всіх громадян. Тобто антиолігархічний законопроєкт, а заплатять громадяни. Це при тому, що 72% бюджету України складають саме податки з фізичних осіб», – підсумував Загородній.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів №5599 до другого читання.

Зазначимо, що в «Євросолідарності» розкритикували початок розгляду закону про олігархів.

Як відомо, Венеціанська комісія приступила до аналізу законопроєкту про олігархів.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику чотирьох з п’яти парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії. Причина – неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеціанську комісію.

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Ідею передачі проєкту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

До слова, Малюська назвав приклади успішної боротьби з олігархами в Україні.