  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Арахамія заявив, що «нові обличчя» у владі не розбираються в складних ситуаціях

    • Розсилка
    Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія - Арахамія заявив, що «нові обличчя» у владі не розбираються в складних ситуаціях
    Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія

    Україні потрібні досвідчені управлінці, а не «нові обличчя», зазначив Арахамія

    «Нові обличчя» у владі не дуже розбираються в складних ситуаціях, тому в Україні потрібні досвідчені управлінці.

    Про це заявив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі Свобода слова у Савіка Шустера

    «І ось зараз справді не мода, а тренд, напевно, можна так сказати, на управлінців з досвідом. Вже немає ось цього, як казали, „нові обличчя, нова людина, він розбереться“ тощо. Ми просто бачимо, що це не дуже працює в складних системах. Якщо це складна система», − сказав він.

    До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Проєкт постанови був внесений 17 червня і зареєстрований під номером 3675.

    Свобода мода Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ