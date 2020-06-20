Арахамія заявив, що «нові обличчя» у владі не розбираються в складних ситуаціях



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Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія

Україні потрібні досвідчені управлінці, а не «нові обличчя», зазначив Арахамія

«Нові обличчя» у владі не дуже розбираються в складних ситуаціях, тому в Україні потрібні досвідчені управлінці.

Про це заявив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі Свобода слова у Савіка Шустера

«І ось зараз справді не мода, а тренд, напевно, можна так сказати, на управлінців з досвідом. Вже немає ось цього, як казали, „нові обличчя, нова людина, він розбереться“ тощо. Ми просто бачимо, що це не дуже працює в складних системах. Якщо це складна система», − сказав він.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Проєкт постанови був внесений 17 червня і зареєстрований під номером 3675.