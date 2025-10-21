Головна Країна Політика
Арахамія пояснив, чому «люди Богдана» передумали ставати депутатами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Арахамія пояснив, чому «люди Богдана» передумали ставати депутатами
колаж: glavcom.ua

Богдан Козуб та Сергій Москаленко, яких пов’язували з опальним екскерівником Офісу президента, взяли «самовідвід»

Кандидати в депутати від «Слуги народу» Богдан Козуб та Сергій Москаленко, яких пов’язували з опальним екскерівником Офісу президента Андрієм Богданом, взяли «самовідвід» і відмовились від потенційного депутатства.

«Главком» розповідає, що співрозмовники в партії «Слуга народу» пояснюють їхнє рішення тим, що «сильні переговорники» знайшли аргументи для того, щоб переконати Козуба та Москаленка відмовитись від мандатів.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в коментарі «Главкому», зазначив, що Козуб і Москаленко просто мають гарну роботу і не хочуть в кінці каденції ставати пожиттєвими PEPами і декларантами.

Водночас обидва кандидати, які посідали 154 та 155 місця в списку, відомі як близькі до Андрія Богдана. Козуб, юрист за освітою, мав зв’язки з бізнесом, працював помічником судді Господарського суду міста Києва, а також юрисконсультом в ТОВ «Гельд-Енергія». Цю фірму Богдан використовував у своїх бізнесово-юридичних оборудках.

Своє звернення із відмовою балотуватися, згідно з інформацією з сайту Центральної виборчої комісії, він подав ще 25 липня.

Москаленко ж був радником Богдана, коли той працював радником голови Офісу президента. Постанова ЦВК з рішенням про скасування реєстрації Москаленка з’явилася лише 3 жовтня. Відповідну заяву той подав 19 вересня.

Зрештою, вони обидва вирішили не продовжувати кар’єру в парламенті.

Зауважимо, у матеріалі «Главкома» «Арахамія пробив «тромб Богдана». Партійний список «Слуги народу» розблоковано» розповідається, що цього тижня на фракцію «Слуга народу» чекають кадрові пертурбації.

Вже у вівторок парламент може нарешті розглянути заяву на складання депутатських повноважень харків’янки Анни Колісник, яку вона подала ще у травні. Замість неї до лав пропрезидентської фракції має зайти наступний кандидат зі списку – колишній журналіст та ексредактор партійної газети Дмитро Слинько. 

