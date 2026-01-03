Головна Країна Політика
Чому Зеленський обрав Буданова новим очільником Офісу Президента: аналіз FT

фото: Офіс президента

Призначення Буданова керівником Офісу Президента має стратегічне значення в контексті нових дипломатичних зусиль України

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента стало результатом тривалих перемовин, які Володимир Зеленський вів із головним розвідником протягом останнього місяця. Як повідомляє Financial Times, очільник ГУР, який завжди віддавав перевагу практичній польовій роботі, спочатку вагався щодо переходу на офісну посаду, проте зрештою погодився на пропозицію, передає «Главком».

За даними видання, цей крок має стратегічне значення в контексті нових дипломатичних зусиль України. Оскільки Київ прагне отримати жорсткі гарантії безпеки від Заходу та шукає шляхи припинення війни, Буданов може стати ключовою фігурою в переговорному процесі. Він є одним із небагатьох українських посадовців, хто зберігає прямий канал комунікації з Москвою, зокрема в питаннях обміну полоненими, що робить його цінним активом для майбутніх мирних переговорів.

Водночас, журналісти зауважують, що фігура Буданова викликає неоднозначну реакцію серед західних союзників. Через зухвалі операції ГУР, включаючи диверсії та ліквідацію високопосадовців на території РФ, партнери неодноразово застерігали його від дій, що можуть призвести до неконтрольованої ескалації. Крім того, перехід на посаду керівника ОП, яка в українській політиці традиційно є об’єктом гострої критики, може вплинути на високі рейтинги Буданова. Попри те, що його вважають потенційним конкурентом чинного президента на майбутніх виборах, нова роль у владній вертикалі ставить його в епіцентр політичної відповідальності.

Як відомо, Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова новим головою Офісу президента. Ця посада залишалася вакантною протягом декількох тижнів після відставки Андрія Єрмака через корупційний скандал. The New York Times аналізує, чим може бути корисним призначення Буданова.

«Призначення 39-річного Буданова переводить одного з найвідоміших генералів України на політичну посаду в той момент, коли країна починає обговорювати можливість проведення виборів у разі досягнення перемир'я з Москвою. Воно також усуває з посади відомого керівника розвідки, що спричиняє потрясіння у керівництві розвідки України. Буданов розглядався як потенційний конкурент  Зеленського, оскільки США і РФ закликають до проведення виборів в Україні. Членство в президентській адміністрації може ускладнити будь-яку спробу Буданова балотуватися на посаду президента», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

