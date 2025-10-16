Греція дозволила 13-годинний робочий день: закон викликав суперечки

Закон дозволяє добровільну понаднормову роботу та гнучкі графіки, але профспілки побоюються тиску на працівників

16 жовтня парламент Греції ухвалив реформу, яка дозволяє працювати до 13 годин на день за виняткових обставин, викликавши критику профспілок і опозиційних партій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Парламент Греції після двох днів обговорень ухвалив законопроєкт, запропонований консервативним урядом, який дозволяє працівникам за добровільною згодою працювати до 13 годин на день протягом обмеженої кількості днів на рік.

Водночас стандартний 40-годинний робочий тиждень залишається основним правилом, а понаднормова робота має компенсуватися з надбавкою 40%. Міністерство праці наголошує, що ніхто не зобов’язаний працювати понаднормово.

Попри це, профспілки висловлюють занепокоєння: на практиці роботодавці можуть отримати перевагу в переговорах, особливо в умовах слабкої традиції трудових інспекцій у країні.

Крім 13-годинного робочого дня, закон передбачає можливість розбивати щорічну відпустку на кілька частин, впровадження гнучких графіків, дводенні контракти та прискорений прийом на роботу через мобільний додаток. Уряд пояснює ці зміни прагненням задовольнити «нагальні потреби компаній».

Нагадаємо, що скорочений робочий тиждень допомагає працівникам краще балансувати між роботою та особистим життям, підвищує концентрацію і знижує стрес. Пілотні програми в Іспанії, Великій Британії та Португалії показали, що продуктивність при цьому не падає. Принцип «100-80-100» передбачає 100% зарплати за 80% звичайних годин при збереженні повної ефективності.

