Перші результати виборів до парламенту Чехії: хто лідирує

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Парламентські вибори в Чехії проходили з 3 по 4 жовтня
фото з відкритих джерел

Як і показували соцопитування, лідером у перегонах є партія ANO, чий очільник вважається проросійським

У Чехії в суботу, 4 жовтня, завершилися парламентські вибори і закрилися виборчі дільниці. Станом на зараз уже відомі перші результати голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний портал CT24.

За даними сервісу, станом на 16:28 було підраховано 26,98% голосів і наразі є партія, яка вирвалася в лідери. Ідеться про рух ANO – партію чеського олігарха і колишнього прем'єра Андрія Бабіша. Він виступає проти допомоги Україні, включно з припиненням поставок озброєнь.

До п'ятірки лідерів увійшла й ультраправа SPD, одна з головних партій-кандидатів на союз із ANO. Її очолює уродженець Японії Томіо Окамура, який закликав до перегляду членства Чехії в ЄС і НАТО, і критикував допомогу Україні у війні.

Станом на 16:28 результати такі:

  • партія ANO отримує – 39,21% (попередньо 93 мандати);
  • коаліція партій SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали – 19,40% (44 мандати);
  • STAN має 10,61% (21 мандат);
  • в ультраправої SPD – 8,40% (17 мандатів);
  • партія Motoristé отримує поки що 7,46% (13 мандатів);
  • у Pirati – 7,09% (12 мандатів).

Крім того, у виборах беруть участь ще дві партії – STAČILO! і PŘÍSAHA. Однак станом на зараз ніхто з них не потрапляє до парламенту, оскільки не пройшли 5% бар'єр. Вони мають 4,70% та 1,14% відповідно.

Перші результати виборів до парламенту Чехії: хто лідирує фото 1

Нагадаємо, що парламентські вибори в Чехії проходили з 3 по 4 жовтня. Результати цього голосування можуть вплинути на зовнішній курс країни, яка донині послідовно підтримувала Україну.

Як і показували соцопитування, лідером у перегонах є партія ANO, чий очільник вважається проросійським.

Як відомо, на президентських виборах у Чехії у 2023 році переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.

Теги: соцопитування вибори Чехія партії Петр Павел

