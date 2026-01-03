Головна Країна Політика
Зеленський робить ставку на дрони, призначивши Федорова міністром оборони – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

Президент Зеленський новим призначення змістив фокус Міноборони у бік «війни технологій»

Президент Володимир Зеленський здійснює стратегічну перебудову владної вертикалі, роблячи головну ставку на технологізацію армії та зміцнення довіри до державних інституцій. Як повідомляє Bloomberg, ключовим елементом цього плану є висунення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, передає «Главком».

Таке рішення сигналізує про фундаментальне зміщення фокусу військового відомства у бік «війни технологій». Очікується, що під керівництвом Федорова Міноборони зосередиться на масштабному виробництві безпілотників, оперативному впровадженні інновацій, тісній інтеграції цифрових рішень у бойові операції та активній співпраці з приватним сектором і оборонними стартапами.

Паралельно з цим, значних змін зазнає і Офіс Президента. Після відставки Андрія Єрмака, яка відбулася наприкінці листопада на тлі корупційного скандалу, Зеленський запропонував очолити свій апарат Кирилу Буданову. На думку аналітиків, призначення керівника військової розвідки на одну з найвпливовіших посад у країні має на меті не лише посилити безпековий блок, а й знизити політичний тиск на главу держави. Буданов є представником військової еліти, яка має найвищий рівень поваги серед українців, що може стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію після складного періоду.

Ці кадрові ротації знаменують собою важливий поворотний момент у державній стратегії України. Залучення до керівництва «технократа» Федорова та «силовика» Буданова демонструє прагнення президента поєднати інноваційний підхід до ведення війни із залученням авторитетних лідерів, здатних дати раду як зовнішнім загрозам, так і внутрішнім викликам.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. 

«Ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою. Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були й проблеми, які не варто залишати в новому році. Тому – хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення – в інституціях», – наголосив Зеленський.

Також президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

