У Молдові відбулися парламентські вибори. Яка партія вирвалася вперед?

Лідирують дві політичні сили: одна проєвропейська, а інша проросійська

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте вже оприлюднені перші результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні дані ЦВК Молдови.

Станом на 22:15 опрацьовано понад 25% бюлетенів. Попередні результати свідчать, що лідирують дві політичні сили:

правляча партія «Дія і солідарність» (PAS) під керівництвом Майї Санду отримує 39,59% голосів;

проросійська партія «Патріотичний блок» має 31,83%.

Інші політичні сили – BE «ALTERNATIVA», PPDA та «PARTIDUL NOSTRU» – набирають у межах 6-7%. Решта партій отримали близько 1% або й менше.

Як відомо, голосування на парламентських виборах у Молдові офіційно закрито. Явка громадян склала 51,94%. На дільницях проголосували 1 593 266 виборців. Найбільш активно свої голоси віддавали люди віком від 36 до 45 років.

Президентка Молдови Майя Санду подякувала громадянам за участь у голосуванні.

Увечері поліція оголосила про затримання трьох людей, які, за даними, правоохоронців, готували заворушення у Кишиневі після завершення голосування. Поліція зазначає, що вони є співробітниками правоохоронних структур на лівому березі Дністра, тобто в невизнаній «Придністровській молдавській республіці».

Під час затримання та обшуків у них знайшли низку предметів, зокрема піротехнічні та легкозаймисті матеріали, які могли бути використані для створення хаосу, повідомили поліціянти.

Нагадаємо, у Молдові на парламентських виборах явка значно перевищила 33,33%. Це дозволяє визнати вибори такими, що відбулися. Тим часом прокремлівська опозиція вже анонсувала протести.

До слова, президентка Молдови Мая Санду сьогодні, 28 вересня, взяла участь у парламентських виборах і звернулася до громадян країни із закликом прийти на дільниці.

Після голосування Мая Санду наголосила, що Молдова перебуває в небезпеці, і закликала виборців зробити свідомий вибір, який визначить майбутнє країни.