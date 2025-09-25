«Мамалига не вибухає». Голова Асоціації українців Молдови оцінив ймовірність зриву парламентських виборів

Михайло Багас: Політичні структури Молдови добре домовляються в кулуарах і співпрацюють

Парламентські вибори в Молдові пройдуть без суттєвого впливу ймовірних масових протестів, а політичні сили зможуть дійти згоди попри ймовірні розбіжності у передвиборчій кампанії. Таку думку озвучив Голова Асоціації українців Молдови Михайло Багас в інтерв’ю «Главкому».

За словами Багаса, російський вплив у Молдові не зник, і «фаворити Росії можуть влаштувати реванш».

«Куди йому діватися звідти, де є родючий ґрунт? Коли кажуть, що ці вибори вирішальні, то що, власне, змінилося у порівнянні з 2021, 2024 роками? Вплив Росії став менше чи більше, наприклад, у порівнянні з часами, коли проросійський Додон був президентом? Звісно, реванш може бути. Але як влада до цього довела, маючи чотири роки абсолютні повноваження і контролюючи всі силові структури? «Сітку Шора», про яку так люблять говорити, знищили давним-давно. З цих $3 тис., що він обіцяє, всі сміються вже. Я не вірю, що можна щирого проєвропейського виборця просто взяти і підкупити», – зазначає Багас.

Як підкреслює Багас, вуличні протести, які відбувалися раніше, не призводили до значних змін, і не варто очікувати, що зараз щось зміниться.

«Молдова – дуже своєрідна країна, вона поділена за своїми геополітичними поглядами, але ми якось не вбиваємо один одного і живемо. Політичні структури дуже добре домовляються в кулуарах і працюють. Давайте згадаємо 2019 рік: Майя Санду разом з Додоном зустрічаються з Дмитром Козаком, який в Кремлі відповідав за Молдову. І вони вирішують, як далі будуть керувати Молдовою: Додон залишається президентом, Санду – прем'єр-міністром», – підкреслив Багас.

Багас додав, що значна частина активного населення, яке могло б боротися за щось, виїхала з країни.

«У Молдові є одна хороша фраза: «Мамалига не вибухає» І більш-менш активне населення, яке тут за щось боролося, давно виїхало. Десь половина з тих, хто живе зараз у Молдові, має європейські паспорти. Навіть найбільш проросійські товариші, з якими я судився, отримали румунські паспорти. Ви думаєте, ці люди погано дивляться телевізор? Вони не бачать, що відбувається на окупованих українських територіях? Ви думаєте, вони реально хочуть цього? Абсолютно всі прекрасно розуміють, що без європейських грошей ми жити не можемо», – зазначив Багас.

На думку Багаса, максимальне завдання Росії на цих виборах – «збереження якогось певного впливу, щоб була можливість, наприклад, зупинити наш вступ до НАТО».

Багас також розповів, що у Молдові відсутня реальна проєвропейська опозиція. Пропрезидентська партія PAS, яка позиціонує себе як монополіст євроінтеграційних процесів, протягом останніх п’яти років планомірно знищувала своїх колишніх партнерів по прозахідних коаліціях.

Багас зазначив, що PAS і президентка Мая Санду ведуть передвиборчу кампанію з акцентом на євроінтеграції та обіцяють вступ до ЄС у 2028 році, хоча ця дата вважається «нереальною».