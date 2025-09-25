Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Мамалига не вибухає». Голова Асоціації українців Молдови оцінив ймовірність зриву парламентських виборів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Мамалига не вибухає». Голова Асоціації українців Молдови оцінив ймовірність зриву парламентських виборів
Противники Санду та прихильники проросійських сил проводять регулярні антиєвропейські мітинги
фото: newsmaker.md

Михайло Багас: Політичні структури Молдови добре домовляються в кулуарах і співпрацюють

Парламентські вибори в Молдові пройдуть без суттєвого впливу ймовірних масових протестів, а політичні сили зможуть дійти згоди попри ймовірні розбіжності у передвиборчій кампанії. Таку думку озвучив Голова Асоціації українців Молдови Михайло Багас в інтерв’ю «Главкому».

За словами Багаса, російський вплив у Молдові не зник, і «фаворити Росії можуть влаштувати реванш».

«Куди йому діватися звідти, де є родючий ґрунт? Коли кажуть, що ці вибори вирішальні, то що, власне, змінилося у порівнянні з 2021, 2024 роками? Вплив Росії став менше чи більше, наприклад, у порівнянні з часами, коли проросійський Додон був президентом? Звісно, реванш може бути. Але як влада до цього довела, маючи чотири роки абсолютні повноваження і контролюючи всі силові структури? «Сітку Шора», про яку так люблять говорити, знищили давним-давно. З цих $3 тис., що він обіцяє, всі сміються вже. Я не вірю, що можна щирого проєвропейського виборця просто взяти і підкупити», – зазначає Багас.

Як підкреслює Багас, вуличні протести, які відбувалися раніше, не призводили до значних змін, і не варто очікувати, що зараз щось зміниться.

«Молдова – дуже своєрідна країна, вона поділена за своїми геополітичними поглядами, але ми якось не вбиваємо один одного і живемо. Політичні структури дуже добре домовляються в кулуарах і працюють. Давайте згадаємо 2019 рік: Майя Санду разом з Додоном зустрічаються з Дмитром Козаком, який в Кремлі відповідав за Молдову. І вони вирішують, як далі будуть керувати Молдовою: Додон залишається президентом, Санду – прем'єр-міністром», – підкреслив Багас.

Багас додав, що значна частина активного населення, яке могло б боротися за щось, виїхала з країни.

«У Молдові є одна хороша фраза: «Мамалига не вибухає» І більш-менш активне населення, яке тут за щось боролося, давно виїхало. Десь половина з тих, хто живе зараз у Молдові, має європейські паспорти. Навіть найбільш проросійські товариші, з якими я судився, отримали румунські паспорти. Ви думаєте, ці люди погано дивляться телевізор? Вони не бачать, що відбувається на окупованих українських територіях? Ви думаєте, вони реально хочуть цього? Абсолютно всі прекрасно розуміють, що без європейських грошей ми жити не можемо», – зазначив Багас.

На думку Багаса, максимальне завдання Росії на цих виборах – «збереження якогось певного впливу, щоб була можливість, наприклад, зупинити наш вступ до НАТО».

Багас також розповів, що у Молдові відсутня реальна проєвропейська опозиція. Пропрезидентська партія PAS, яка позиціонує себе як монополіст євроінтеграційних процесів, протягом останніх п’яти років планомірно знищувала своїх колишніх партнерів по прозахідних коаліціях.

Багас зазначив, що PAS і президентка Мая Санду ведуть передвиборчу кампанію з акцентом на євроінтеграції та обіцяють вступ до ЄС у 2028 році, хоча ця дата вважається «нереальною».

Читайте також:

Теги: Молдова Михайло Багас вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

28 вересня у Молдові пройдуть позачергові парламентські вибори
Чи готові Україна та ЄС до виборів у Молдові?
22 вересня, 16:01
Зеленського помітили в автобусі
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
29 серпня, 16:22
Низка політиків у Німеччині померли перед виборами
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
5 вересня, 17:36
14 вересня в російській федерації пройшов так званий єдиний день голосування
Україна не визнає результатів «виборів» РФ – заява МЗС
15 вересня, 14:59
Наразі ідентифікація користувачів без документа, що посвідчує особу, є складною
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах у Молдові: прогноз експерта
21 вересня, 22:55
В Молдові немає регіонів, де українці проживали б на 100% компактно, що ускладнює визначення, як саме вони голосували
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта
23 вересня, 08:59
Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів
Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів
Вчора, 09:16
Зеленський ввів у дію три санкційних пакети
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
20 вересня, 18:47

Політика

Reuters: Китайські експерти допомагають Росії у розробці військових безпілотників
Reuters: Китайські експерти допомагають Росії у розробці військових безпілотників
«Мамалига не вибухає». Голова Асоціації українців Молдови оцінив ймовірність зриву парламентських виборів
«Мамалига не вибухає». Голова Асоціації українців Молдови оцінив ймовірність зриву парламентських виборів
Польща планує збивати російські ракети і дрони над Україною та Білоруссю
Польща планує збивати російські ракети і дрони над Україною та Білоруссю
«Гібридна атака». Міністр оборони Данії прокоментував провокації з дронами
«Гібридна атака». Міністр оборони Данії прокоментував провокації з дронами
Білий дім наказав провести масові звільнення у разі шатдауну
Білий дім наказав провести масові звільнення у разі шатдауну
Іран заявив, що отримав секретні документи щодо ядерної програми Ізраїлю
Іран заявив, що отримав секретні документи щодо ядерної програми Ізраїлю

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua