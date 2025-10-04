Головна Світ Політика
search button user button menu button

Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац
Протестувальники вийшли грузинськими прапорами, плакатами з антиурядовими слоганами
фото з відкритих джерел

Люди повалили паркан та проникли всередину дворика

Протест у Тбілісі на тлі місцевих виборів переріс у сутичку з правоохоронцями. Деякі учасники акції намагаються штурмувати президентський палац Орбеліані. Як інформує «Главком», про це пише Georgia News.

Акція розпочалася з протестної хода від Тбіліського держуніверситету до будівлі парламенту Грузії.

Протестувальники вийшли грузинськими прапорами, плакатами з антиурядовими слоганами та фото політв’язнів – активістів, політиків та журналістів, які опинилися у в’язницях після початку протестів у країні наприкінці минулого року. Періодично натовп скандував «революція».

Близько 18-ї учасники акції рушили до президентського палацу Орбеліані, який охороняють спецпризначенці. Люди повалили паркан та проникли всередину дворика.

Правоохоронці намагалися розігнати натовп сльозогінним газом. Пізніше біля президентського палацу мобілізували додаткові сили та водомет.

Тим часом п’ята президентка Грузії Саломі Зурабішвілі дистанціювався від спроби захоплення президентської резиденції.

«Ця пародія на захоплення президентського палацу могла бути влаштована режимом лише для того, щоб дискредитувати 310 днів мирного протесту грузинського народу», – написала вона у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що у Грузії 4 жовтня відбуваються вибори до місцевих органів влади. Низка опозиційних політичних партій їх бойкотують. Паралельно у Тбілісі запланували масштабну акцію протесту.

Нагадаємо, Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів.

Читайте також:

Теги: Грузія вибори протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести спалахнули через відключення води та електроенергії в країні
Президент Мадагаскару розпустив уряд після кривавих протестів 
30 вересня, 03:57
Молдова рухається до ЄС
Вибори у Молдові: головні попередні підсумки
29 вересня, 06:57
Оброблено понад 90% дільниць: партія Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові
Оброблено понад 90% дільниць: партія Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові
29 вересня, 01:11
Частину дільниць, які традиційно розташовувалися у зоні безпеки, перенесли вглиб території, контрольованої Кишиневом
Вибори у Молдові: скорочено кількість дільниць для Придністров'я
28 вересня, 10:50
Партію Ірини Влах виключили із передвиборчих перегонів
У Молдові відсторонено проросійську партію від участі у виборах
26 вересня, 18:53
ЦВК Молдови не ухвалила заявку на реєстрацію проросійського політичного блоку «Перемога» для участі в парламентських виборах
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців розповів про вплив свого приятеля, пропутінського олігарха Шора
22 вересня, 11:19
Десятки тисяч людей протестують проти проєкту шахти в Еквадорі
Золота лихоманка чи екологічна катастрофа? У Еквадорі вийшли на протест десятки тисяч людей
17 вересня, 10:33
Наразі ідентифікація користувачів без документа, що посвідчує особу, є складною
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прем'єр-міністр Непалу заявив, що його уряд «не ставиться негативно до вимог, висунутих поколінням Z»
Влада Непалу зняла заборону на використання соцмереж після масових протестів із жертвами
9 вересня, 10:13

Політика

Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац
Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац
Перші результати виборів до парламенту Чехії: хто лідирує
Перші результати виборів до парламенту Чехії: хто лідирує
Місцеві вибори у Грузії відбуваються на тлі протестів
Місцеві вибори у Грузії відбуваються на тлі протестів
Ізраїль готується до першого етапу плану Трампа щодо Гази для звільнення заручників
Ізраїль готується до першого етапу плану Трампа щодо Гази для звільнення заручників
NYT розкрила закулісся переговорів щодо угоди про надра між США та Україною
NYT розкрила закулісся переговорів щодо угоди про надра між США та Україною
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Сьогодні, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua