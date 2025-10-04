Протестувальники у Тбілісі намагалися штурмувати президентський палац

Люди повалили паркан та проникли всередину дворика

Протест у Тбілісі на тлі місцевих виборів переріс у сутичку з правоохоронцями. Деякі учасники акції намагаються штурмувати президентський палац Орбеліані. Як інформує «Главком», про це пише Georgia News.

Акція розпочалася з протестної хода від Тбіліського держуніверситету до будівлі парламенту Грузії.

🇬🇪У Тбілісі протестувальники вже намагаються прорватися у двір резиденції президента



Місцеві ЗМІ також пишуть, що поблизу резиденції розпочалася мобілізація додаткових сил МВС.



Також силовиків біля президентського палацу у Тбілісі почали закидати петардами. pic.twitter.com/kSWh0UoH4l — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 4, 2025

Протестувальники вийшли грузинськими прапорами, плакатами з антиурядовими слоганами та фото політв’язнів – активістів, політиків та журналістів, які опинилися у в’язницях після початку протестів у країні наприкінці минулого року. Періодично натовп скандував «революція».

Близько 18-ї учасники акції рушили до президентського палацу Орбеліані, який охороняють спецпризначенці. Люди повалили паркан та проникли всередину дворика.

Правоохоронці намагалися розігнати натовп сльозогінним газом. Пізніше біля президентського палацу мобілізували додаткові сили та водомет.

Тим часом п’ята президентка Грузії Саломі Зурабішвілі дистанціювався від спроби захоплення президентської резиденції.

«Ця пародія на захоплення президентського палацу могла бути влаштована режимом лише для того, щоб дискредитувати 310 днів мирного протесту грузинського народу», – написала вона у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що у Грузії 4 жовтня відбуваються вибори до місцевих органів влади. Низка опозиційних політичних партій їх бойкотують. Паралельно у Тбілісі запланували масштабну акцію протесту.

Нагадаємо, Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів.