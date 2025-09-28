Нардеп пояснив, за яких умов можливо провести вибори в Україні

Для проведення повоєнних виборів, із дотриманням всіх норм Конституції та виборчого права, необхідно ухвалити новий окремий закон

Вибори в Україні можна провести, якщо президент видасть указ про скасування правового режиму воєнного стану і його підтримає парламент. Як інформує «Главком», про це сказав нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV.

Він нагадав, що закон забороняє проводити вибори під час воєнного стану. Крім того, в Конституції є імперативна норма, що у разі завершення строку повноважень парламенту під час дії правового режиму воєнного стану, її повноваження продовжуються до набрання повноважень Верховною Радою, яка обрана на перших виборах після скасування правового режиму воєнного стану.

«Тобто без скасування правового режиму воєнного стану з точки зору парламентських виборів, говорити про можливість їх проведення підстав конституційних немає і бути не може, тому що Конституцію ми в умовах воєнного стану знову ж таки змінити не можемо. А навіть якщо буде скасовано правовий режим воєнного стану, то зміна Конституції дуже складна процедура, дві сесії і так далі», – каже Веніславський.

На його думку, навіть припускати можливість гіпотетичного проведення виборів без скасування правового режиму воєнного стану не варто.

З іншого боку, нардеп пояснює, що позиція президента Зеленського про можливість проведення виборів у разі припинення вогню має тягнути за собою скасування правового режиму воєнного стану.

«Сигнал для парламенту, який може поступити від президента, це, напевно, указ про скасування правового режиму воєнного стану. Без цього указу, який має бути затверджений парламентом, і для цього необхідно 226 голосів, жодних виборчих процесів початися в принципі не може. Тому що є ціла низка різних обмежень в різних законах – і про правовий режим воєнного стану, і у виборчому кодексі, і у Конституції, які не дозволяють це зробити. Тому давайте очікувати, які конкретно сигнали мав на увазі Зеленеський. Я думаю, що він мав на увазі, коли буде правове підґрунтя для того, що всі ці дії вчинити», – сказав Веніславський.

