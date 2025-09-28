Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп пояснив, за яких умов можливо провести вибори в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп пояснив, за яких умов можливо провести вибори в Україні
Навіть припускати можливість гіпотетичного проведення виборів без скасування правового режиму воєнного стану не варто
фото з відкритих джерел

Для проведення повоєнних виборів, із дотриманням всіх норм Конституції та виборчого права, необхідно ухвалити новий окремий закон

Вибори в Україні можна провести, якщо президент видасть указ про скасування правового режиму воєнного стану і його підтримає парламент. Як інформує «Главком», про це сказав нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV.

Він нагадав, що закон забороняє проводити вибори під час воєнного стану. Крім того, в Конституції є імперативна норма, що у разі завершення строку повноважень парламенту під час дії правового режиму воєнного стану, її повноваження продовжуються до набрання повноважень Верховною Радою, яка обрана на перших виборах після скасування правового режиму воєнного стану.

«Тобто без скасування правового режиму воєнного стану з точки зору парламентських виборів, говорити про можливість їх проведення підстав конституційних немає і бути не може, тому що Конституцію ми в умовах воєнного стану знову ж таки змінити не можемо. А навіть якщо буде скасовано правовий режим воєнного стану, то зміна Конституції дуже складна процедура, дві сесії і так далі», – каже Веніславський.

На його думку, навіть припускати можливість гіпотетичного проведення виборів без скасування правового режиму воєнного стану не варто.

З іншого боку, нардеп пояснює, що позиція президента Зеленського про можливість проведення виборів у разі припинення вогню має тягнути за собою скасування правового режиму воєнного стану.

«Сигнал для парламенту, який може поступити від президента, це, напевно, указ про скасування правового режиму воєнного стану. Без цього указу, який має бути затверджений парламентом, і для цього необхідно 226 голосів, жодних виборчих процесів початися в принципі не може. Тому що є ціла низка різних обмежень в різних законах – і про правовий режим воєнного стану, і у виборчому кодексі, і у Конституції, які не дозволяють це зробити. Тому давайте очікувати, які конкретно сигнали мав на увазі Зеленеський. Я думаю, що він мав на увазі, коли буде правове підґрунтя для того, що всі ці дії вчинити», – сказав Веніславський.

Нагадаємо, відомий політик-фронтовик назвав безумцями тих, хто сподівається на скорі вибори. 

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів у країні можливе лише після досягнення режиму припинення вогню. Глава держави підкреслив, що безпека громадян і підтримка союзників є необхідними для організації голосування.

Раніше Зеленський казав, що був би задоволений, якби вибори вже відбулися, адже ця тема лише створює «колотнечу».

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповідав, що парламент працює над підготовкою до виборів. Перед депутатами стоять питання, як голосувати військовим та українцям за кордоном тощо.

Читайте також:

Теги: вибори закон Володимир Зеленський президент безпека парламент Федір Веніславський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На цей час відомо про 23 загиблих внаслідок обстрілу Києва 28 серпня
Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою
29 серпня, 10:12
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ
Президент про вступ України до ЄС: очікуємо на позитивне рішення найближчим часом
28 серпня, 17:19
Трамп підписав указ про перейменування Пентагону
Указ Трампа, вибухи на Київщині: головне за ніч
6 вересня, 07:39
За словами президента, РФ викраденим дітям змінює документи та намагається приховати їхнє походження
Зеленський окреслив головне проблемне питання у війні
5 вересня, 09:27
За словами Зеленського, росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою
Зеленський зробив заяву про окупацію росіянами Сходу
13 вересня, 18:59
За словами президента, у нові пакети військової допомоги, зокрема, ввійдуть ракети для Patriot і Himars
Зеленський розповів, яку американську зброю отримає Україна у перших пакетах Purl
17 вересня, 18:10
Трамп заявив, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії Росією
Заяви Трампа, протести у Нідерландах: головне за ніч
21 вересня, 07:07
За словами Тімоті Снайдера, американські політики, такі як Дональд Трамп, намагаються показати себе «сміливими й особливими»
Тімоті Снайдер назвав рису Зеленського, яка відрізняє його від Трампа
23 вересня, 20:16
Куйбишевський НПЗ після атаки дронів
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
20 вересня, 13:12

Політика

Нардеп пояснив, за яких умов можливо провести вибори в Україні
Нардеп пояснив, за яких умов можливо провести вибори в Україні
Уряд виділив понад 333 млн грн на оборону Сумщини
Уряд виділив понад 333 млн грн на оборону Сумщини
«З’явився апетит». Уповноважений президента побачив зростання інтересу партнерів до конфіскації російських активів
«З’явився апетит». Уповноважений президента побачив зростання інтересу партнерів до конфіскації російських активів
Президент доручив збільшити контрактну складову в ЗСУ
Президент доручив збільшити контрактну складову в ЗСУ
Президент назвав напрямок, на якому окупанти планували один із найбільших проривів
Президент назвав напрямок, на якому окупанти планували один із найбільших проривів
Україна готова стати частиною європейської «стіни дронів» – Міноборони
Україна готова стати частиною європейської «стіни дронів» – Міноборони

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua