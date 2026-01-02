Зеленський підписав укази про призначення Буданова й Іващенка

Буданов офіційно очолив Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова та Олега Іващенка на нові посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №3-7/2026.

Зеленський звільнив Кирила Буданова із посади з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони та призначив його головою Офісу президента.

Також президент звільнив Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, а призначив очільником ГУР.

Водночас Зеленський підписав указ про внесення зміни до статті 2 указу президента України від 3 травня 2017 року Nº 126/2017: «Внести до статті 2 указу президента України від 3 травня 2017 року Nº 126/2017 «Про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами» (в редакції указу від 23 липня 2024 року Nº 471/2024, із наступними змінами) зміну, замінивши слова «посади заступників керівника Офісу президента України», словами «посади керівника Офісу президента України, заступників керівника Офісу президента України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України.

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.