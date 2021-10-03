Аваков показав, чим втамовує спрагу і дав обіцянку з інтригою

Арсен Аваков натякає, що істина не у воді і тролить «слуг народу»

Ексочільник МВС похвалився, як проводить відпустку

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з відпустки. Судячи з геолокації, ексочільник МВС відпочиває в Італії.

«Вода не втамовує спраги. Я це пробував одного разу! Будь-який мислитель, що поважає себе, приходить до цього неминучого висновку.

Р.S. / Так, навіть трускавецька) Р.S. 2 /Так, відпустку закінчую і скоро буду))», – написав він.

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На фото видно, що Аваков сидить за столом із келихом якогось напою. Цікаво, що до допису він додав теги #vinoitaliano та #пьянствубой.

Нагадаємо, раніше у короткому ролику колишній керівник МВС, посміхаючись, показав, як дивиться на підписників з-під гілки куща, на якому красується велика червона квітка.

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