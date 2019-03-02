Аваков закликав кандидатів у президенти дотримуватись закону, щоб не було «Майдану-3»



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Арсен Аваков

Аваков прогнозує, що у разі перемоги будь якого кандидата, ті, хто програв вибори, намагатимуться оскаржити результати

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечив, що підтримує будь-кого з кандидатів у президенти і закликав кандидатів дотримуватись закону під час виборчої кампанії.

Про це Аваков написав у Facebook.

За словами міністра, МВС України та Нацполіція «зараз опинились під тиском».

«Наша тверда позиція щодо припинення порушень комусь не подобається. Звучать звинувачення в підіграванні комусь із кандидатів. Це не правда», — наголосив міністр.

«Кожен раз, коли ми когось спіймаємо за руку, він буде захищатися заявами про те, що поліція діє в інтересах опонентів. Виконуйте закон, панове кандидати! Це ваш службовий і громадянський обов'язок, це ваша державна місія», — додав глава МВС.

Аваков прогнозує, що у разі перемоги будь якого кандидата, ті, хто програв вибори, намагатимуться оскаржити результати, вимагати перерахунку голосів.

«Хто б не переміг, відразу ж після оголошення переможця, що програли намагатимуться оскаржити результати, вимагати перерахунку голосів. Якщо компанія і голосування будуть технічно брудними — на це будуть підстави. Виявлення під час перевірки і перерахунку доказів фальсифікацій — зроблять легітимність виборчого процесу сумнівною. А що далі? — Майдан3? Тупиковий політико-правової кач під оплески з-за «поребрика»?», — написав Аваков.

Міністр наголосив, що адекватна відповідь на точку напруги — тільки «об'єктивна бездоганність виборчих процедур».

Раніше Аваков заявив, що під час виборів президента України охороняти правопорядок та безпеку будуть 131 тисяча поліцейських.

Наразі найбільше правопорушень припадає на Київську, Дніпропетровську області та Київ.

Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.