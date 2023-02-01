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Австрія відмовилась надавати зброю Україні. Зеленський відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Австрія відмовилась надавати зброю Україні. Зеленський відреагував
скрін з відео

Зеленський запропонував Австрії передати Україні системи захисту від ударних дронів та радіоелектронної боротьби

Президент Володимир Зеленський вважає, що Австрія могла би допомогти Україні з антидроновими системами, системами радіоелектронної боротьби, розмінуванні, машинами «швидкої» і пожежними авто. Про це він сказав під час пресконференції з очільником Австрії Александером ван дер Белленом у Києві.

«Австрія бачить, яке зло Росія принесла своєю агресією до нас у державу і нашому народові. Та Австрія може допомагати захисту життя наших людей та усіх європейців, чиє життя росія майже прагне зруйнувати», – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Австрія є «нейтральною державою у військовому сенсі слова», але «як захисник життя та наших спільних європейських цінностей» надає підтримку Україні.

Також Зеленський проінформував австрійського колегу про потреби України, які б його країна могла допомогти закрити.

«Зокрема, про системи захисту від ударних дронів, які використовують терористи, про системи радіоелектронної боротьби, про інші засоби нелетального характеру, які ми б дійсно хотіли, щоби Австрія могла би нам суттєво допомогти», – додав очільник України.

Крім того, Зеленський підкреслив, що антидронові системи є не зброєю, а «щитом» і «захистом». Також він наголосив на необхідності допомоги в розмінуванні української території.

Україна також потребує 400-500 машин швидкої допомоги для деокупованих населених пунктів і пожежні автомобілі для ДСНС. Зеленський переконаний, що Австрія може допомагати Україні у вирішенні гуманітарних питань.

Нагадаємо, що Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю до України, щоб нібито запобігти подальшій ескалації.

У січні міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав «зберігати міру» щодо реакції на війну Росії проти України та не «перегнути лінію», наприклад, заборонивши візи для всіх росіян. В МЗС України запросили його відвідати Дніпро, де нещодавня ракетна атака Росії вбила десятки людей.

Теги: Австрія Україна війна росія

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