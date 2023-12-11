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Багато народних депутатів хочуть скласти мандати: Арахамія зробив неочікувану заяву

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Багато народних депутатів хочуть скласти мандати: Арахамія зробив неочікувану заяву
Арахамія підкреслив, що депутати мають «досидіти до кінця нинішньої каденції» Ради
фото з відкритих джерел

Голова фракції «Слуга народу» переконаний, що зменшення кількості депутатів позначиться на роботі парламенту 

Багато народних депутатів України бажають достроково скласти свої повноваження. Відповідну заяву зробим голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.

«Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця нинішньої каденції Верховної Ради і ухвалювати необхідні для держави закони», – заявив депутат.

Арахамія зазначив, що зменшення кількості нардепів не може не позначатися на діяльності Ради. За його словами, у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість депутатів у групах. «Щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати», – додав голова фракції «Слуга народу».

Варто додати, що станом на 11 грудня кількісний склад Верховної Ради – 400 народних депутатів (згідно із законодавством має бути 450). Раніше народні депутати (серед яких і Арахамія) запропонували знизити на час дії воєнного стану мінімальний кількісний склад депутатських груп і фракцій. Відповідний законопроєкт №10324 про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо кількісного складу депутатських фракцій (груп) зареєстровано у Верховній Раді.

Згідно із документом, запропонована мінімальна кількість депутатської фракції (групи) під час воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування або призупинення становить 14 осіб. Відповідно до чинного регламенту кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, яка сформована на першій сесії чергового скликання Верховної Ради.

Станом на сьогодні найменшою фракцією в Раді є «Голос» – 20 нардепів (під час формування фракції на першій сесії було 22). У депутатських групах «Відновлення України» і «За майбутнє» відповідно 16 і 17 депутатів.

Нагадаємо, 8 грудня Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів трьох нардепів. Таким чином достроково припинено повноваження Максима Єфімова («Відновлення України»), Дмитра Шпенова (позафракційний) та Віталія Данілова («Батьківщина»). 

Теги: парламент Давид Арахамія депутат Верховна Рада

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