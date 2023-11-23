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Партія «За майбутнє» змінила свого керівника

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Партія «За майбутнє» змінила свого керівника
Тарас Батенко є головою депутатської групи «За майбутнє» у Раді
фото з відкритих джерел

Очільником партії став нардеп Тарас Батенко

Народний депутат кількох скликань Ігор Палиця більше не очолює партію «За майбутнє». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітичної системи Youcontrol.

Партія «За майбутнє» змінила свого керівника фото 1
фото з Facebook Ігоря Палиці

14 листопада цього року керівне крісло політичної сили зайняв інший нардеп Тарас Батенко. Цей же політик є головою депутатської групи «За майбутнє» у Верховній Раді IX скликання.

Партія «За майбутнє» змінила свого керівника фото 2
дані Youcontrol

У коментарі «Главкому» Батенко зазначив, що зміна лідера партії зумовлена тим, що Ігор Палиця відійшов від активної політики. При цьому й надалі залишається членом партії. Новий керівник політсили додав, що Палиця наразі в Україні.

Як розповіли «Главкому» окремі парламентарі, з початку великої війни Ігор Палиця майже не відвідує пленарні засідання сесії Ради. У вересні 2023 року Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що нардеп Палиця входить до переліку політиків, котрим не виплачується заробітна плата через систематичні прогули сесій.

Нагадаємо, що Ігоря Палиця очолював партію «За майбутнє» з червня 2020 року. У жовтні 2019 року партія «Україна майбутнього» було перейменовано у «За майбутнє».

Як повідомляв «Главком»,  Ігор Палиця – давній соратник та бізнес-партнер опального Ігоря Коломойського, у нардепа є запасне затишне «укриття» на Рів’єрі в Каннах.

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Теги: Верховна Рада війна партії Руслан Стефанчук Ігор Палиця За майбутнє

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