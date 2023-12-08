Парламент позбавив мандатів трьох нардепів
В Раді залишився 401 депутат
Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів трьох нардепів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Таким чином достроково припинено повноваження:
- народного депутата України Максима Єфімова від депутатської групи «Відновлення України» – «за» 283 депутати».
- народного депутата України Дмитра Шпенова (позафракційний) – 289 нардепів;
- народного депутата України Віталія Данілова від фракції «Батьківщина» – «за» 291 нардеп.
В Раді залишився 401 депутат.
Нагадаємо, що у 2019 році Шпенов був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець за 37 мажоританрним округом (Дніпропетровська область).
До цього Шпенов ще двічі обирався народним депутатом: у 2007 році – за списком «Партії Регіонів» під номером 142, а у 2012 році за тим же округом, що й у 2019 році.
Також у 2006-2007 роках Шпенов був депутатом Криворізької міської ради.
Єфімов зазначив, що його команда наразі максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу Краматорська.
Данілов про причини не повідомив.
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