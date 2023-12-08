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Парламент позбавив мандатів трьох нардепів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент позбавив мандатів трьох нардепів
фото з відкритих джерел

В Раді залишився 401 депутат

Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів трьох нардепів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Таким чином достроково припинено повноваження:

  • народного депутата України Максима Єфімова від депутатської групи «Відновлення України» – «за» 283 депутати».
  • народного депутата України Дмитра Шпенова (позафракційний) – 289 нардепів;
  • народного депутата України Віталія Данілова від фракції «Батьківщина» – «за» 291 нардеп.

В Раді залишився 401 депутат.

Нагадаємо, що у 2019 році Шпенов був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець за 37 мажоританрним округом (Дніпропетровська область).

До цього Шпенов ще двічі обирався народним депутатом: у 2007 році – за списком «Партії Регіонів» під номером 142, а у 2012 році за тим же округом, що й у 2019 році.

Також у 2006-2007 роках Шпенов був депутатом Криворізької міської ради.

Єфімов зазначив, що його команда наразі максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу Краматорська.

Данілов про причини не повідомив.

Теги: депутат Верховна Рада

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