Путін готовий був закінчити війну? Чому це маячня

На жодні реальні переговори Путін не піде доти, доки не вважатиме свою позицію домінуючою

Репліка Романа Шрайка на заяву Давида Арахамії

Те, що Путін був готовий закінчити війну в березні 2022 року шляхом переговорів – це, м'яко кажучи, маячня.

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Поки велися переговори в Стамбулі, російські війська готувалися виходити з північної частини України, щоб переміститися на Донбас і продовжити воювати там.

Росію на стамбульських переговорах представляв клоун Мединський, що саме по собі свідчить про їхню несерйозність. Після закінчення цієї зустрічі Мединський не міг додзвонитися Путіну, щоб розповісти, як усе пройшло, тому що Путіну було байдуже на ці «переговори». Вони були просто ритуальною дією. Якби наша сторона після Бучі не перервала переговори, вони могли б хоч щотижня проходити. Штук 50 меморандумів до цього моменту підписали б, на хід війни це ніяк би не вплинуло.

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У лютому 2022 року Путін націлився захопити всю Україну. Ці неадекватні плани стали наслідком його особистої упоротості та кретинічного спотворення картини світу. І ця упоротість нікуди не поділася.

У березні 2022 року стало зрозуміло, що цей план неможливо реалізувати, тому рівень зазіхань знизився. Я писав про це не раз, зокрема в пості під назвою «Чотири війни Володимира Путіна», повторюватися не буду.

На жодні реальні переговори Путін не піде доти, доки не вважатиме свою позицію домінуючою, а українська сторона з цим погодиться. Або навпаки – коли російська армія опиниться перед загрозою розгрому.

Ні те, ні інше поки що не проглядається. Тому досі триває «третя війна» – війна за південь і Донбас.

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Путін сподівається пересидіти, передавити, дочекатися, коли моральний дух українців впаде, коли в США переможе Трамп, коли в Європі оберуть ще більше орбанів, коли допомога Україні буде паралізована.

У цьому вся суть моменту.

Україна для Путіна – як «моє золотце» для Голлума, просто так він від неї не відмовиться. Тільки якщо його добряче запинати.

І як мінімум рік на це у нас є.