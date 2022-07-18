Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Баканова

Баканова вже відсторонено від посади голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект постанови № 7564 про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

«Відповідно до пункту 14 частини першої статті 106 Конституції України вношу подання про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України», – йдеться у поданні.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради уповноважується представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.

Вчора президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

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