Банківська система РФ – частина окупаційної машини, вона має бути під санкціями – Зеленський

Звернення президента України увечері на 53 добу повномасштабної війни

Увечері 17 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до нації із традиційним виступом.

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Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Сьогодні християни західного обряду святкують Великдень. Найрадісніше християнське свято. Свято перемоги життя над смертю.

Українська католицька громада об'єднує мільйони людей. І я щиро бажаю кожному й кожній миру. Бажаю зберегти душевне світло навіть у цей темний час війни проти нашої держави. Зберегти, щоб уже скоро побачити, як добро обов'язково переможе зло і для нашої країни, а правда здолає будь-яку брехню окупантів.

Прекрасний подарунок до свята зробила наша команда на «Іграх нескорених», у яких беруть участь ветерани та військовослужбовці. В перший же день змагань, які стартували в Нідерландах, українці здобули «золото», «срібло» та «бронзу».

Родіон Сітдіков виборов «золото» у штовханні ядра. Артем Лукашук та Іван Герецун принесли Україні «срібло» та «бронзу» у стрибках у довжину. Дякую вам, хлопці, від усіх нас, від усіх українців!

Це завжди важливо, а зараз – надзвичайно. Щоб славили наш прапор, щоб лунав український гімн і щоб шанували наших героїв.

Але яким би не був день і яке б не було свято – для всіх у владі завдання незмінне. Працювати навіть не на сто, а на двісті відсотків, щоб забезпечувати нашу оборону. Забезпечувати Україні зброю, фінансову підтримку та все інше постачання.

Розпочав сьогоднішній день із наради з військовими та урядовцями щодо ситуації в зонах бойових дій. Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави. Вже найближчим часом. Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі й інші міста та інші громади Донецької та Луганської областей.

Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає дійсно всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси і притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані.

Завершився вже 53-й день війни, і за деякими пунктами в наших запитах щодо зброї ми очікуємо відповідей 53 дні. А деякі відповіді формулюються так, що постачання може розпочатися хіба що в травні. Я прямо кажу в таких випадках: кожна затримка зброї, кожне політичне затягування – це дозвіл Росії забирати життя українців. Саме так Росія це трактує. Саме так не повинно бути в реальності.

Тривають постійні обстріли нашого міста Харків. Сьогодні російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка та Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії – «культура», «Шевченко», «Дарвін». Те, що загрожує її існуванню. Станом на цю хвилину в переліку загиблих від цього удару – п'ятеро харків'ян, не менше 15 поранених.

Тільки за останні чотири дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 – поранені. Це не що інше, як свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей.

Демократичний світ повинен відреагувати й на те, що окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують учителів. Крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду.

Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих «ДНР» і «ЛНР». Переводять цю територію в рубльову зону та підпорядковують адміністративній машині Росії.

Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу «рубльової окупації» Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Звичайно, необхідність ембарго на постачання нафти з Росії зростає з кожним днем. Кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати.

І дуже я хочу сьогодні ще раз підтримати всіх, хто бореться за Україну в містах, в громадах півдня нашої держави. Хто захищає наші національні символи. Хто захищає нашу свободу. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання.

Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську.

Говорив сьогодні з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту й вагому підтримку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував сьогодні про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги у зв'язку з війною.

Перше. Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в «Дії».

Друге. Триває евакуація людей із районів, охоплених бойовими діями. Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах.

Третє. Триває збір заяв через «Дію» щодо зруйнованого чи пошкодженого житла. Обов'язково подавайте заяви, якщо втратили квартиру, будинок або якщо вони пошкоджені обстрілами.

Четверте. Закликаю роботодавців, хоч як це важко, намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні.

За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву також можна буде подати на порталі «Дія».

Традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України. 553 бійці Національної гвардії. 64 прикордонники. П'ять поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Шести захисникам України присвоєно звання Героя України.

І наостанок. Ще одне привітання – і також для наших героїв, для українських пожежників.

Сьогодні відзначається День пожежної охорони. І я щиро вітаю кожного й кожну, хто захищає безпеку наших людей, нашої землі від вогню. Хто і в мирний час майже щодня – як на війні.

Дякую за службу!

Дякую за порятунок!

Слава Україні!