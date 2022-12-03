Банкова назвала ціну російської нафти, яка б швидко знищила економіку РФ

Граничну ціну на російську нафту встановлено на рівні $60 за барель

Радикальніше зниження ціни на нафту допомогло б швидше покінчити з російським режимом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував рішення G7 та Австралії, які слідом за Європейським Союзом запровадили обмеження ціни на російську нафту.

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Як свідчить його заява, загалом Україна задоволена прийнятим рішенням, хоча радикальніше зниження ціни допомогло б швидше покінчити з російським режимом.

«Все те, що пропонувала група Макфола-Єрмака, хоча знизити потрібно було б до $30, щоб швидше знищити економіку ворога», – написав Єрмак у Telegram.

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Очільник Офісу президента України висловив переконання, що «економіка Росії все одно буде зруйнована, а сама Росія платитиме та відповідатиме за всі злочини».

Нагадаємо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

Як відомо, до G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.