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Банкова назвала ціну російської нафти, яка б швидко знищила економіку РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Банкова назвала ціну російської нафти, яка б швидко знищила економіку РФ
Граничну ціну на російську нафту встановлено на рівні $60 за барель
фото з відкритих джерел

Радикальніше зниження ціни на нафту допомогло б швидше покінчити з російським режимом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував рішення G7 та Австралії, які слідом за Європейським Союзом запровадили обмеження ціни на російську нафту.

Як свідчить його заява, загалом Україна задоволена прийнятим рішенням, хоча радикальніше зниження ціни допомогло б швидше покінчити з російським режимом.

«Все те, що пропонувала група Макфола-Єрмака, хоча знизити потрібно було б до $30, щоб швидше знищити економіку ворога», – написав Єрмак у Telegram.

Очільник Офісу президента України висловив переконання, що «економіка Росії все одно буде зруйнована, а сама Росія платитиме та відповідатиме за всі злочини».

Нагадаємо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

Як відомо, до G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

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Теги: нафта ціни росія ембарго Європейський союз Велика сімка війна Україна

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