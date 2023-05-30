Банкова почала чистити ЦВК від людей Медведчука

За квотою ОПЗЖ до ЦВК ввійшли екснардеп Юрій Мірошниченко і Сергій Дубовик, який нині є заступником голови Комісії

Формально ініціатором відкликання членів ЦВК, обраних за квотою ОПЗЖ, ініціювала депутатка, обрана від цієї партії

Народна депутатка, обрана до парламенту від проросійскої ОПЗЖ, Антоніна Славицька ініціювала внесення змін до статті 30 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» щодо підстав дострокового припинення повноважень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт від 29 травня.

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У законопроєкті зазначено що повноваження члена Центральної виборчої комісії достроково припиняються у разі оголошення про розпущення депутатської фракції (депгрупи), за квотою якої було призначено цього члена ЦВК.

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Подання про дострокове припинення членів ЦВК вносить голова Комісії або його заступник президенту у триденний термін з дня оголошення розпущеною депутатську фракцію.

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Нагадаємо, що 12 травня 2022 року перший віцеспікер Олександр Корнієнко оголосив про ліквідацію фракції «Опозиційна платформа – За життя». При цьому колишні члени цієї політсили продовжують голосувати в унісон із провладною «Слуга народу».

У жовтні 2019 року Верховна Рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. За квотою ОПЗЖ туди ввійшли екснардеп Юрій Мірошниченко і Сергій Дубовик, який нині є заступником голови ЦВК.

У публічній комунікації останнім часом все частіше чути від представників партії «Слуга народу» та керівництва Верховної Ради заяви про те, що нардепи від забороненої проросійської партії ОПЗЖ є «корисними», а окремі з них – навіть «своїми серед чужих у тилу п’ятої колони». В останньому інтерв’ю голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк взагалі принизила своїх соратників, заявивши, що ОПЗЖ працює подекуди краще, ніж її колеги.

З 15 вересня 2022 року в Україні заборонено діяльність партії ОПЗЖ.

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Як повідомляв «Главком», Верховний суд відмовив у задоволенні позову екснародного депутата і співголови вже забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича, який ставив під сумнів результати партійного з’їзду від 17 березня 2022 року.