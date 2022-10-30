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МЗС України різко відповіло на заяву Лаврова про переговори та назвало умови

Надія Клочко
glavcom.ua
МЗС України різко відповіло на заяву Лаврова про переговори та назвало умови
Припинення Росією війни в Україні – єдина реалістична пропозиція, наголошують у МЗС
фото з відкритих джерел

Представник МЗС України наголосив, що заява Росії про готовність до переговорів – димова завіса

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом «реалістичні пропозиції щодо України». Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у Facebook.

«Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік», – йдеться у дописі.

В МЗС Україні наголошують, що «той, хто дійсно прагне переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тис. військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів».

«Заява Лаврова про готовність до переговорів є не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії», – заявив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що допоки Росія продовжує чинити злочини в Україні, відповідь має бути одна – на полі бою.

«Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу», – зазначив представник українського дипломатичного відомства.

МЗС України різко відповіло на заяву Лаврова про переговори та назвало умови фото 1

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. 

Учора, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть можливі тоді, коли російські війська вийдуть з окупованих територій нашої держави. За словами Зеленського, наразі Україна не готова говорити ні з Путіним, ні з його режимом, які не поважають суверенітет нашої держави. Проявляється це в тому, що сьогодні окупаційні сили перебувають на території Україні та вбивають тут мирних громадян.

Додамо, що у Росії вже розпочалися дискусії, хто може замінити очільника Кремля, оскільки російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. Про це заявив начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирило Буданов. 

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Теги: переговори Сергій Лавров МЗС росія

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