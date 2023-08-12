Батюшки відмовляються йти на фронт. Нардеп з оборонного комітету анонсував рішення проблеми

Священнослужитель УПЦ МЦ послався на закон про альтернативну службу

Нещодавно Гощанський райсуд Рівненської області відновив розслідування стосовно священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату. Батюшка відмовився від мобілізації, процитував правоохоронцям біблійні норми, мовляв, не зобов’язаний брати до рук зброю. Церковник усно повідомив, що готовий виконувати суспільно корисну службу, яка не пов’язана з військовою. Слідча, яка закрила справу проти священника, послалася на закон про альтернативну (невійськову) службу. Нардеп Федір Веніславський у коментарі «Главкому» визнав недосконалість цього закону.

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За словами Веніславського, цей документ чітко не прописує, чи можна мобілізовувати представників релігійних конфесій в умовах воєнного стану.

«Профільний комітет буде працювати над врегулюванням закону про альтернативну (невійськову) службу. Адже за мирних умов особи з релігійними переконаннями можуть замінити строкову службу на невійськову. Натомість закон про альтернативну (невійськову) службу некоректно екстраполювати на мобілізацію в умовах повномасштабної війни. У кожного військовозобов’язаного є конституційний обов’язок захищати Батьківщину», – пояснює нардеп.

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На думку юриста Ростислава Кравця, дійсно, нині необхідно законодавчо врегулювати питання з мобілізацією священнослужителів та осіб із релігійними переконаннями. Як варіант, адвокат пропонує набирати капеланами на військову службу церковників різних конфесій з відповідною підготовкою для психологічної підтримки військовослужбовців і тільки за їх бажанням. Цим держава закрила б питання надання психологічної підтримки та зміцнення морального стану військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, «Главком» описав історію служителя релігійного об’єднання «Свідків Єгови в Україні». Правоохоронці звинуватили набожного чоловіка в ухиленні від мобілізації, а суд визнав невинним і виправдав. Серед аргументів суду було посилання на вищезгаданий закон: «…особа має право на заміну альтернативною службою військового обов’язку, в тому числі, військової служби за призовом під час мобілізації, оскільки належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю».