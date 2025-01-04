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Повернення на службу після СЗЧ: Банкова зробила заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Повернення на службу після СЗЧ: Банкова зробила заяву
На міжвідомчій нараді з ветеранської політики та соціального захисту військових обговорювалася пропозиція продовжити термін добровільного повернення на службу після СЗЧ
фото з відкритих джерел

1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ

Влада може продовжити термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Це питання наразі обговорюється з оборонним комітетом парламенту. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у своєму телеграм-каналі.

Пропозиція продовжити термін добровільного повернення на службу після СЗЧ обговорювалася на міжвідомчій нараді з ветеранської політики та соціального захисту військових, яка відбулася позавчора. На ній були присутні представники Міноборони, ЗСУ, Військової служби правопорядку, а також деяких бойових підрозділів.

«1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме – це предмет обговорення)», – написала Верещук.

За її словами, нині обговорення цього питання вже триває з оборонним комітетом Верховної Ради.

Серед інших заходів для розв'язання проблеми СЗЧ пропонують активніше залучати рекрутерів із бойових підрозділів.

«Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)», – додала заступниця керівника Офісу президента.

Нагадаємо, у 2024 році почастішали випадки СЗЧ військовими. Однак уже у вересні-жовтні їх кількість зменшилася. Такі дані навів президент Володимир Зеленський.

До слова, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після СЗЧ.

Як повідомлялося, військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

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Теги: військові фронт Офіс президента Ірина Верещук армія

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