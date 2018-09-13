Березюк розказав, чи візьме «Самопоміч» до себе на наступних виборах Семенченка



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Олег Березюк

Березюк розповів, чому Семенченко пропускає сесійні засідання Ради

Голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк не буде виступати проти наявності депутата Семена Семенченка у партійному списку політсили на наступних парламентських виборах. Про це сам Березюк заявив в інтерв’ю «Главкому».

Політик відзначив, що має претензії до Семенченка стосовно його відвідуваності сесій Верховної Ради, проте розуміє причини, які спонукають депутата так чинити.

«Я як голова фракції не маю жодних претензій до Семенченка за чотири роки, крім однієї: він не любить ходити в залу Верховної Ради. Він мені пояснює, що не хоче дивитися на обличчя тих, хто спонукав вбивати його побратимів. І я як психолог (Олег Березюк за першою освітою – психолог, психіатр, - «Главком») дуже його розумію. Але хочу сказати, що він працює над собою, і на сьогоднішній день багато працює в залі. І тому якщо Семенченко захоче, я не буду заперечувати, щоб він був у нашому списку», - сказав Березюк.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, хто з депутатів найчастіше ігнорує голосування, що відповідають передвиборчій програмі графіка.

У фракції «Самопоміч» найменше депутатів, які систематично не голосують за передвиборчі обіцянки. Більше половини ключових голосувань фракції проігнорував тільки нардеп Семен Семенченко.