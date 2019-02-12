Без окупованих територій: ЦВК затвердила перелік виборчих округів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На території України, з урахуванням зарубіжного виборчого округу, буде створено 200 виборчих округів

Центральна виборча комісія затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

Про це йдеться у постанові ЦВК, яка опублікована на сайті комісії 12 лютого.

Згідно з документом, виборчі процедури не відбуватимуться в окупованому Криму, а виборчі округи та виборчі дільничні комісії на території автономії та міста Севастополя не утворюються.

«Не утворюються виборчі дільничні комісії на території Донецької області, яка визнана окупованою, із 21 виборчого округу, вибори будуть проводитися в 12 виборчих округах на території Донецької області… На території Луганської області вибори проводитимуться із 11 виборчих округів вибори проводитимуться в 6 округах, які не підпадають під поняття окупованих територій», – вказано в постанові ЦВК.

Згідно з рішенням ЦВК, на території України, з урахуванням зарубіжного виборчого округу, буде створено 200 виборчих округів. Виборчих дільниць буде 29 тисяч 848.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія 8 лютого завершила реєстрацію кандидатів, внісши до списку 44 особи.