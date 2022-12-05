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Вставай, страна огромная: Симоньян закликала відреагувати на вибухи на аеродромах РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вставай, страна огромная: Симоньян закликала відреагувати на вибухи на аеродромах РФ
фото з відкритих джерел

Путінська пропагандистка бідкається, що через інцидент загинуло троє бойовиків РФ

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян бурхливо відреагувала на сьогоднішні вибухи на аеродромах у Рязанській та Саратовській областях РФ.

Путінська пропагандистка закликала владу радикальніше реагувати і зацитувала слова із гімну РФ. «Тепер настав час перейти у режим «Вставай, страна огромная!» – чи все ще зарано?», – поцікавилась пропагандистка.

Жінка бідкається, що через інцидент загинуло троє бойовиків РФ. «Троє наших військовослужбовців загинули внаслідок атак безпілотників на наші аеродроми, які не раз перебували у прикордонній зоні», – написала Симоньян.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки Росії поклало відповідальність за удари по військових аеродромах у Рязанській та Саратовській областях на Україну. Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

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Теги: безпілотник поранення війна обстріл Маргарита Симоньян

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