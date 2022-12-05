Вставай, страна огромная: Симоньян закликала відреагувати на вибухи на аеродромах РФ
Путінська пропагандистка бідкається, що через інцидент загинуло троє бойовиків РФ
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян бурхливо відреагувала на сьогоднішні вибухи на аеродромах у Рязанській та Саратовській областях РФ.
Путінська пропагандистка закликала владу радикальніше реагувати і зацитувала слова із гімну РФ. «Тепер настав час перейти у режим «Вставай, страна огромная!» – чи все ще зарано?», – поцікавилась пропагандистка.
Жінка бідкається, що через інцидент загинуло троє бойовиків РФ. «Троє наших військовослужбовців загинули внаслідок атак безпілотників на наші аеродроми, які не раз перебували у прикордонній зоні», – написала Симоньян.
Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки Росії поклало відповідальність за удари по військових аеродромах у Рязанській та Саратовській областях на Україну. Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.
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