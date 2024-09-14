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Кучма після тривалої перерви з'явився на публіці (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кучма після тривалої перерви з'явився на публіці (фото)
Ірина Верещук супроводжувала Леоніда Кучму
фото: glavcom.ua

Під руку з Іриною Верещук: 86-річний Леонід Кучма відвідав конференцію YES

Другий президент України Леонід Кучма відвідав конференцію YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія), яка  пройшла у Києві 13 та 14 вересня. Ексглава держави перебував у супроводі прессекретарки Дарки Оліфер. Про це передає кореспондент «Главкома».

Також Кучму у перший день форуму кулуарах конференції супроводжувала ексвіцепрем'єрка, нині заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук. 13 вересня Кучма присутній лише на першій панелі, яка відкривала ювілейну 20-ту Ялтинську європейську стратегію. На згаданій першій панелі виступив засновник конференції Віктор Пінчук, який відкрив форум, та президент Зеленський. Другий день конференції експрезидент був присутній також на перших панелях за участю прем'єра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Нагадаємо,  конференцію Ялтинська європейська стратегія організовує мільярдер Віктор Пінчук, який є зятем експрезидента Кучми.

 

Леонід Кучма відвідав конференцію YES-2024
Леонід Кучма відвідав конференцію YES-2024
фото: «Главком»
Ірина Верещук супроводжувала Леоніда Кучму
Ірина Верещук супроводжувала Леоніда Кучму
фото: «Главком»

За інформацією «Главкома», Леонід Кучма з дружиною під час війни перебувають переважно в Україні.

Леонід Кучма на конференції YES-2024
Леонід Кучма на конференції YES-2024
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, 9 серпня другий президент України Леоніду Кучмі виповнилося 86 років. На сьогодні Кучма – єдиний глава української держави, який пропрацював на цій посаді два терміни. У 2015-2018 і в 2019-2020 роках Кучма був головою контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну.

Також Зеленський розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році через окупацію Криму Російською Федерацією YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

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Теги: Леонід Кучма Україна Ірина Верещук Володимир Зеленський

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