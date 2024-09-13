Чого критично бракує на фронті? Головне з інтерв'ю Зеленського на конференції YES-2024

Зеленський розповів, що детально обговорив питання української далекобійності з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі

Президент України розповів про ситуацію на фронті, операцію на Курщині та критичні оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну. «Главком» підготував головні тези з інтерв'ю Зеленського на конференції YES-2024.

Операція ЗСУ у Курській області

Зеленський зазначив, що завдяки Курській операції вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку й уповільнити просування росіян у Донецькій області. Відставання ЗСУ за снарядами поблизу Покровська після операції на Курщині зменшилося з 1:12 до 1:2,5.

«Ситуація на фронті складна. Проте в останній тиждень вирівнюється ситуація зокрема на Донецькому напрямку. В Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії. Хочуть застосовувати близько 60-70 тис. людей. Нам відомо близько 40 тис. там вже знаходиться», – сказав президент.

Президент зазначив, що приємний той факт, що не тільки Україна говорить про деокупацію своїх територій, а й Росія також.

До того ж Зеленський відповів на питання, чи не була Курська операція помилкою.

Ситуація на фронті

Зеленський розповів, що Україну попереджували про те, що Путін готується наступати із півночі та сходу. Він зауважив, що формальною причиною наступу росіяни назвали нібито створення буферної зони (На півночі України, – «Главком»). Однак, за інформацією західних розвідок, вони у разі успіху планували розвинути наступ до того, щоб захопити обласні центри – Суми та Чернігів.

«У росіян були рухи і на Харківському напрямку. Вони прорвали нашу оборону, хотіли захоплення Харкова. Окрім їх офіційних меседжів щодо будування начебто якихось буферних зон продовж всього нашого кордону. Цим би вони не закінчили. Після цього ми отримали інформацію від наших партнерів, що росіяни хотіли захоплювати центри цих регіонів», – сказав Зеленський.

Очільник України також нагадав, що військові РФ завдали удару по машинах гуманітарної місії Комітету Червоного Хреста в Донецькій області, а також атакували ракетою цивільне судно з українським зерном, що направлялось до Єгипту. Президент підкреслив, що Червоний Хрест побоявся назвати, чий це був удар.

Чого бракує українським солдатам на фронті?

Зеленський заявив, що українським солдатам потрібна артилерія – 155-мм калібру.

«Так, ми почали виробляти, але для повномасштабної війни цього замало. Навіть об'ємів виробництва всієї Європи недостатньо, щоб закрити цю дірку», – сказав президент.



Очільник України зауважив, що наразі є складнощі із дронами FPV на фронті та протиповітряною обороною: «Я не можу сказати, скільки у нас «Петріотів», але їх дуже недостатньо».

«Patriot, Nasams, інші наші системи працюють, але ракет постійно недостатньо. Atacms у такому вигляді як є у нас сьогодні ні до чого. Якщо ми не можемо їх використовувати по їх військових базах....», – додав Зеленський.

«План перемоги» України

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером США Джо Байденом цього місяця, щоб представити свій «план перемоги», щоб покласти край війні з Росією.

За президента словами, «план перемоги» не містить багато пунктів, але він має зробити Україну сильнішою та підштовхнути Володимира Путіна до завершення війни. У ньому викладені потреби, яких поки що Україна не має: «Це дуже ясний і зрозумілий план».

Джо Байден буде перший, хто ознайомиться із «планом перемоги». Опісля його передадуть кандидатам у президенти США від обох партій. Згодом план можуть представити Конгресу США.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час виступу на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

До слова, у Києві пройшов четвертий саміт Кримської платформи. До четвертого саміту міжнародної Кримської платформи приєдналися понад 60 учасників. Це президенти, прем'єр-міністри та інші високопосадовці. Під час виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги у війні проти Росії спочатку планує обговорити з президентом США Джо Байденом.

Також Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.

Як повідомлялося, Велика Британія і США близькі до того, щоб дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії проти цілей на території РФ. Цьому сприяли постачання нових іранських ракет Москві.