Зеленський пояснив, як далекобійна зброя вплине на хід війни з Росією

Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

За словами Зеленського, далекобійність України дасть змогу змінити перебіг війни

Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія завдає ударів, де готує сили й тримає резерви, де розташовує військові обʼєкти і яку використовує логістику, – кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність», – зазначив президент.

Зеленський виступає на Ялтинській європейській стратегії фото: glavcom.ua

За словами Зеленського, далекобійність України дасть змогу змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський також зауважив, що днями він детально обговорив питання української далекобійності з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. За словами глави держави, після цієї зустрічі вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності.

«Я хочу підкреслити: достатньої. Достатньої не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності, достатньої для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру. І ми дуже сподіваємося на наших партнерів, сподіваємося на результат від наших партнерів. Принаймні ми працюємо над цим», – додав Зеленський.

Зеленський каже, що днями детально обговорив питання української далекобійності з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі фото: glavcom.ua

Ялтинська європейська стратегія – міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків та підприємців, що у 2004-2013 проводились у Ялті, а з 2014 – у Києві. Її мета – сприяння розвитку України та підтримку її євроінтеграційних прагнень.

Нагадаємо, у Києві пройшов четвертий саміт Кримської платформи. До четвертого саміту міжнародної Кримської платформи приєдналися понад 60 учасників. Це президенти, прем'єр-міністри та інші високопосадовці.

Під час виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги у війні проти Росії спочатку планує обговорити з президентом США Джо Байденом.

До слова, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.

Як повідомлялося, Велика Британія і США близькі до того, щоб дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії проти цілей на території РФ. Цьому сприяли поставки нових іранських ракет Москві.