Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Поруч із ним хотілося жити». Згадаймо Мар'яна Панька

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Поруч із ним хотілося жити». Згадаймо Мар'яна Панька
Мар'ян Панько загинув у ніч на 4 травня під час виконання бойових дій
колаж: glavcom.ua

Мар'ян Панько добровільно вступив до лав Збройних Сил України у 2023 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Мар'яна Панька.

Військовослужбовець 21-го окремого батальйону спеціального призначення Мар'ян Панько загинув у ніч на 4 травня 2024 року під час виконання бойових дій. Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

У 2023 році Мар'ян Панькодобровільно вступив до лав Збройних Сил України, щоб захищати цілісність та суверенітет рідної держави
У 2023 році Мар'ян Панькодобровільно вступив до лав Збройних Сил України, щоб захищати цілісність та суверенітет рідної держави
фото: Дрогобицька міська рада

Мар'ян Панько народився 12 жовтня 1982 року у Стебнику, закінчив місцеву школу № 11. Після цього вступив та отримав вищу юридичну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Після закінчення університету займався адвокатською практикою у Києві.

Мар'ян Панько любив фотографувати та був спортсменом
Мар'ян Панько любив фотографувати та був спортсменом
фото: Facebook-сторінка Мар'яна Панька

Окрім цього, любив фотографувати та був спортсменом – займався велосипедним спортом та настільним тенісом.

Мар'ян Панько був спортсменом - займався велосипеднимс спортом та настільним тенісом
Мар'ян Панько був спортсменом - займався велосипеднимс спортом та настільним тенісом
фото: Anna Danylenko, Facebook

У 2023 році добровільно вступив до лав Збройних Сил України, щоб захищати цілісність та суверенітет рідної держави.

Загинув у ніч на 4 травня під час виконання бойових дій. Чин похорону буде здійснено у Михайлівському Соборі о 12:00 год.

«Це була людина-скарб, поруч із ним хотілося жити... Мар’яне, я впевнений, що ти потрапив у краще місце, тому що там тепер є ти», – написали про загиблого героя товариші. 

У полеглого Героя залишились мама, дружина та п’ятирічний син. Чин похорону відбувся 20 червня у Свято-Михайлівському монастирі у Києві.

Мар'ян Панько займався велосипеднимс спортом
Мар'ян Панько займався велосипеднимс спортом
фото: Facebook- сторінка Мар'яна Панька

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Telegram – ФСБшна контора, яка виконує функції комунікації, стеження, ІПСО,  відмивання грошей і не тільки»
Дуров – це не про свободу слова. Що не так із засновником Telegram?
26 серпня, 19:13
Новий курс російського терору під керівництвом Білоусова
Ракетний удар по енергетиці. Нова тактика Росії під керівництвом Білоусова
26 серпня, 18:33
Надя Дорофєєва прокоментувала свій новий трек
Уперше україномовний трек очолив два плейлисти Spotify Equal
7 серпня, 19:44
Розслідувачі підловили міноборони РФ на брехні
Ситуація в Курській області. Російське міноборони викрито на брехні
11 серпня, 18:33
Омелян: Кабмін має привести до тями менеджмент компанії
Ексміністр закликав уряд змінити «меганеефективний» менеджмент «Укрзалізниці»
20 серпня, 12:13
Точна кількість постраждалих унаслідок інциденту невідома
В Індії стався вибух на фармацевтичному заводі: понад десяток загиблих
21 серпня, 22:42
Похорон Ігоря Северенчука
Львів уперше попрощався із військовим, який загинув на Курщині
17 серпня, 17:18
Робота з розмінування територій є постійною, вона триватиме доти, доки рятувальники не знешкодять останній вибухонебезпечний предмет
Рятувальники назвали кількість людей, що загинули від російських мін в Україні
20 серпня, 13:29
Цього року День шахтаря відзначають 25 серпня
Привітання з Днем шахтаря: історія свята, дата, привітання та листівки
25 серпня, 06:00

Суспільство

«Поруч із ним хотілося жити». Згадаймо Мар'яна Панька
«Поруч із ним хотілося жити». Згадаймо Мар'яна Панька
Спекотна і переважно суха погода: прогноз погоди на 28 серпня
Спекотна і переважно суха погода: прогноз погоди на 28 серпня
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Львівська експосадовиця, яка відмовилася встати під час гімну, подасть у суд
Львівська експосадовиця, яка відмовилася встати під час гімну, подасть у суд
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
Українські полярники показали п’ять цікавих атмосферних явищ біля «Академіка Вернадського»
Українські полярники показали п’ять цікавих атмосферних явищ біля «Академіка Вернадського»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
44K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
6800
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
3873
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua