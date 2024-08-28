«Поруч із ним хотілося жити». Згадаймо Мар'яна Панька

Мар'ян Панько загинув у ніч на 4 травня під час виконання бойових дій

Мар'ян Панько добровільно вступив до лав Збройних Сил України у 2023 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Мар'яна Панька.

Військовослужбовець 21-го окремого батальйону спеціального призначення Мар'ян Панько загинув у ніч на 4 травня 2024 року під час виконання бойових дій. Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

У 2023 році Мар'ян Панькодобровільно вступив до лав Збройних Сил України, щоб захищати цілісність та суверенітет рідної держави фото: Дрогобицька міська рада

Мар'ян Панько народився 12 жовтня 1982 року у Стебнику, закінчив місцеву школу № 11. Після цього вступив та отримав вищу юридичну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Після закінчення університету займався адвокатською практикою у Києві.

Мар'ян Панько любив фотографувати та був спортсменом фото: Facebook-сторінка Мар'яна Панька

Окрім цього, любив фотографувати та був спортсменом – займався велосипедним спортом та настільним тенісом.

Мар'ян Панько був спортсменом - займався велосипеднимс спортом та настільним тенісом фото: Anna Danylenko, Facebook

У 2023 році добровільно вступив до лав Збройних Сил України, щоб захищати цілісність та суверенітет рідної держави.

Загинув у ніч на 4 травня під час виконання бойових дій. Чин похорону буде здійснено у Михайлівському Соборі о 12:00 год.

«Це була людина-скарб, поруч із ним хотілося жити... Мар’яне, я впевнений, що ти потрапив у краще місце, тому що там тепер є ти», – написали про загиблого героя товариші.

У полеглого Героя залишились мама, дружина та п’ятирічний син. Чин похорону відбувся 20 червня у Свято-Михайлівському монастирі у Києві.

Мар'ян Панько займався велосипеднимс спортом фото: Facebook- сторінка Мар'яна Панька

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