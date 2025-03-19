Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям

Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів

У середу, 19 березня, свій ювілей відзначає видатна українська поетеса та громадська діячка Ліна Костенко. Відомі українські митці, діячі та посадовці вітають письменницю з днем народженням.

Так, посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний опублікував фото із видатною українською поетесою та громадською діячкою Ліною Костенко. Залужний привітав її із днем народження.

«Щира. Смілива. Вільна. Яскрава. Талановита. Завжди сучасна і актуальна. Непохитна та рішуча. Її слово – в саме серце. Пронизує, хвилює, карбує в пам'яті. Многая літа, пані Ліно», – написав посол України. Залужний заявив, що для нього «велика честь» знати письменницю.

скриншот: Валерій Залужний в Telegram

Поет, власник і директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович долучився до привітань і пригадав історію із дитинства письменниці.

«Майже 95 років тому, наприкінці 1930-го, до тата Ліни Костенко прийшли з обшуком енкаведисти. «Показуй, де ти ховаєш зброю?» – грізно спитав один з них. Василь Костенко усміхнувся і, як виявилось, пророчо кивнув на колиску, де спала маленька Ліна: «Отам»... Наші найбільші поети народилися під знаком Риб – Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко... Тривалий час в Україні найчитанішою книгою був «Києво-Печерський Патерик», згодом – Шевченків «Кобзар», а тепер у домашніх бібліотеках багатьох українців обов’язково є книжка Ліни Костенко. І найцитованішим сучасним українським письменником є теж вона», – написав він.

Малкович зазначив, що до днів її народження українська молодь влаштовує численні флешмоби по всій Україні і за її межами.

«Її називають королевою української поезії ХХ століття, яка «в часи безвір’я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага». Її поетичними і прозовими рядками читачі висловлюються про безліч тем і речей. Вражає всеохопна тематика поезії Ліни Костенко: від високої любовної лірики, української і світової історії, музики, спорту – до актуального сьогодення: «І жах, і кров, і смерть, і відчай, І клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок Накоїв чорної біди…», – зазначив поет.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, свій ювілей відзначає видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнюється 95 років. Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів.

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фото: Український інститут книги

Ім’я Ліни Костенко опинилося під негласною забороною у видавничій сфері, тож упродовж 16 років її творчість залишалася недоступною для читачів. Так, історичний роман у віршах «Маруся Чурай», який згодом став справжнім шедевром української та світової літератури, пролежав у шухляді цілих шість років, перш ніж побачив світ

«Главком» у цей день розповідає про життєвий шлях Костенко, творчий спадок і внесок у національну літературу.

Як відомо, Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону. Відзнаку письменниці вручили 14 липня 2022 року у посольстві Франції. Також вона отримала звання «Почесного громадянина міста Києва» у травні 2024 року.