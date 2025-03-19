Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям
19 березня свій ювілей відзначає видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко
фото: Борис Корпусенко

Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів

У середу, 19 березня, свій ювілей відзначає видатна українська поетеса та громадська діячка Ліна Костенко. Відомі українські митці, діячі та посадовці вітають письменницю з днем народженням.

Так, посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний опублікував фото із видатною українською поетесою та громадською діячкою Ліною Костенко. Залужний привітав її із днем народження. 

«Щира. Смілива. Вільна. Яскрава. Талановита. Завжди сучасна і актуальна. Непохитна та рішуча. Її слово – в саме серце. Пронизує, хвилює, карбує в пам'яті. Многая літа, пані Ліно», – написав посол України. Залужний заявив, що для нього «велика честь» знати письменницю.

Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям фото 1
скриншот: Валерій Залужний в Telegram

Поет, власник і директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович долучився до привітань і пригадав історію із дитинства письменниці.

«Майже 95 років тому, наприкінці 1930-го, до тата Ліни Костенко прийшли з обшуком енкаведисти. «Показуй, де ти ховаєш зброю?» – грізно спитав один з них. Василь Костенко усміхнувся і, як виявилось, пророчо кивнув на колиску, де спала маленька Ліна: «Отам»... Наші найбільші поети народилися під знаком Риб – Шевченко, Леся Українка, Ліна Костенко... Тривалий час в Україні найчитанішою книгою був «Києво-Печерський Патерик», згодом – Шевченків «Кобзар», а тепер у домашніх бібліотеках багатьох українців обов’язково є книжка Ліни Костенко. І найцитованішим сучасним українським письменником є теж вона», – написав він.

Малкович зазначив, що до днів її народження українська молодь влаштовує численні флешмоби по всій Україні і за її межами.

«Її називають королевою української поезії ХХ століття, яка «в часи безвір’я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага». Її поетичними і прозовими рядками читачі висловлюються про безліч тем і речей. Вражає всеохопна тематика поезії Ліни Костенко: від високої любовної лірики, української і світової історії, музики, спорту – до актуального сьогодення: «І жах, і кров, і смерть, і відчай, І клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок Накоїв чорної біди…», – зазначив поет.

Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям фото 2
скриншот: facebook.com/i.malkovych

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, свій ювілей відзначає видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнюється 95 років. Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів.

13 фото
На весь екран
фото: Український інститут книги

Ім’я Ліни Костенко опинилося під негласною забороною у видавничій сфері, тож упродовж 16 років її творчість залишалася недоступною для читачів. Так, історичний роман у віршах «Маруся Чурай», який згодом став справжнім шедевром української та світової літератури, пролежав у шухляді цілих шість років, перш ніж побачив світ

«Главком» у цей день розповідає про життєвий шлях Костенко, творчий спадок і внесок у національну літературу.

Як відомо, Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону. Відзнаку письменниці вручили 14 липня 2022 року у посольстві Франції. Також вона отримала звання «Почесного громадянина міста Києва» у травні 2024 року. 

Читайте також:

Теги: Валерій Залужний Ліна Костенко день народження ювілей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мурал із Залужним на стіні будівлі на вулиці Михайла Котельникова, 51. Київ
Депутатка Київради пояснила, куди зник мурал «казкового героя» Залужного зі стіни дитячого інтернату
12 березня, 16:07
Андрій Шевченко разом з матір'ю
Андрій Шевченко ніжно привітав маму з днем народження
20 лютого, 16:26
За словами Залужного, у 2022 році світ вважав російську армію однією з найсильніших
Залужний пригадав ранок 24 лютого 2022 року
24 лютого, 09:25
Залужний: Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу
«Руйнують світовий порядок». Залужний зробив гучну заяву про США
6 березня, 14:50
Сердючка – ровесниця незалежної України
Вєрка Сердючка у свій день народження вирішила подарувати українцям світлі емоції
9 березня, 15:25
Пані Оксана тримає сімейний раритет
У селі 80 Шевченків: як на Черкащині живуть нащадки Кобзаря
9 березня, 15:02
Іван Уривський – 35. Наймодніший театральний режисер країни святкує день народження
Іван Уривський – 35. Наймодніший театральний режисер країни святкує день народження
9 березня, 10:08
Ліна Костенко – одна із найвідоміших українських письменниць сучасності
Ліні Костенко – 95 років. Цікаві факти про геніальну поетесу
Сьогодні, 08:30
Оксана Пахльовська розповіла про стан мами
Донька Ліни Костенко розповіла про стан письменниці перед 95-річчям
Вчора, 13:51

Суспільство

130-річчя від дня народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
130-річчя від дня народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям
Ювілей Ліни Костенко. Країна вітає легенду з 95-річчям
Захищав Україну у лавах Третьої танкової бригади. Згадаймо Юрія Малоїда
Захищав Україну у лавах Третьої танкової бригади. Згадаймо Юрія Малоїда
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями
Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
141K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
85K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
32K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає
31K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua