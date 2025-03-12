Депутатка Київради пояснила, куди зник мурал «казкового героя» Залужного зі стіни дитячого інтернату

Вікторія Муха: «Судячи з документів, ініціаторка ввела в оману керівництво закладу, адже домовленість була про розпис стін казковими героями»

Муралу із зображенням ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на території столичного інтернату для особливих дітей сьогодні вже немає. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. Вона пояснила, що для розміщення муралу потрібна письмова згода власника або балансоутримувача будівлі.

За інформацією, якою володіє Вікторія Муха, мурал Залужного з’явився до затвердження правил розміщення і без згоди самого ексголовнокомандувача. Більше того, каже депутатка, з наявних документів випливає, що ініціаторка створення малюнку ввела в оману керівництво закладу, адже домовленість була про розпис стін казковими героями. «Після того, як був намальований Залужний, до інтернату почалося паломництво людей, які хотіли побачити мурал, і це створило додаткові проблеми для закритого закладу», – зауважила вона і додала, що жоден з муралів на честь високопосадовців комісію Київради не проходив.

Як зазначила депутатка, приводити до первісного вигляду будівлю, на якій з’явився мурал без дозвільних документів, має ініціатор створення малюнку. Проте, каже Вікторія Муха, є мурали, які з’явилися з порушенням процедури, але прибрати їх просто рука не піднімається. Як пояснила депутатка, мова йде про стінописи, на яких зображені загиблі захисники України. За підрахунками голови комісії Київради, у столиці налічується 19 таких муралів. З них 12 – загальних образів, а решта сім – «портретних».

Вікторія Муха зауважила, що рішення Київради містить рекомендацію здійснювати меморіалізацію загиблих у російсько-українській війні у колективній формі або через відображення збірного образу. Адже, як пояснила депутатка, в будинку може мешкати не одна родина, яка втратила когось на війні, тому важливо уникати та попереджати конфліктні ситуації, які вже виникали при перейменуванні вулиць.

Нагадаємо, «Главком» першим звернув увагу на проблему зі стінописами у Києві, коли гігантський портрет колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного, з'явився на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами, точніше на задній стіні однієї з його будівель, поруч із психоневрологічним диспансером.

Згодом постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала проєкт рішення про Комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів у столиці з рекомендаціями, напрацьованими спільно з фахівцями під час круглого столу та отриманими від громадськості пропозиціями. Рішення Київради стало реакцією на скандал, спричинений появою муралу Залужного на стіні інтернату.

До слова, Київ – перше місто в Україні, яке розробило зрозумілу та відкриту процедуру, що визначає дорожню карту для ініціаторів створення муралів. Порядок визначає механізми нанесення муралів в місті Києві, а також процедуру розгляду питань та прийняття рішень про нанесення стінописів у міському просторі.