Буданов зустрівся зі студентами: деталі розмови

Тимофій Милованов і Кирило Буданов на зустрічі зі студентами

Голова Офісу президента зустрівся зі студентами Kyiv School of Economics, президентом якої є Тимофій Милованов

Керівник Офісу президента, генерал Кирило Буданов заявив, що Україна має один єдиний шлях. Це нова індустріалізація і розвиток технологій. Про це він сказав під час зустрічі зі студентами Kyiv School of Economics, деталями якої поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Невеликі країни не мають розкоші бути слабкими… є лише два шляхи: або стати сильними та міцними, або повільно згаснути», - наголосив Буданов.

Він підкреслив, що відповіддю на глобальні виклики має стати нова індустріалізація та розвиток технологій. І це безальтернативний шлях.

«Ми повинні здійснити нову індустріалізацію, винаходити і запроваджувати нові технології. Це непростий, але безальтернативний шлях», – зазначив керівник Офісу.

Окремо Буданов акцентував, що зміни можливі лише через дію.

«Дія – основа всього… лише дія призведе до результату», – сказав він.

За його словами, саме студенти є рушіями таких змін, а розмова з ними була відвертою та змістовною.