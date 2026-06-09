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Зеленський нагородив прем'єра Естонії почесним орденом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський нагородив прем'єра Естонії почесним орденом
Зеленський подякував Естонії й особисто прем’єр-міністру за підтримку України
фото: Офіс президента

Україна та Естонія також продовжують роботу над угодою у форматі Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський подякував Естонії й особисто прем’єр-міністру за підтримку України та вручив Крістену Міхалу орден князя Ярослава Мудрого II ступеня. Про це повідомляє Офіс президента, пише «Главком».

Як повідомляється, Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері безпеки та оборони.

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Документ передбачає допомогу у сфері безпеки, обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та ППО, зокрема спільне зобов'язання щодо розвитку багаторівневих можливостей протиракетної оборони у Європі.

Зеленський нагородив прем'єра Естонії почесним орденом фото 1
фото: Офіс президента

Україна та Естонія також продовжують роботу над угодою у форматі Drone Deal. Її проєкт уже перебуває на розгляді естонської сторони.

Глава держави поінформував про потреби в посиленні української протиповітряної оборони та роботу з партнерами над антибалістичним захистом усієї Європи. Президент подякував Естонії за внески в програму PURL і зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Естонії провів серію двосторонніх зустрічей із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Серед головних тем переговорів були посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля для завершення війни, санкційний тиск на Росію та євроінтеграція України.

До слова, президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Drone Deal.

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Теги: Естонія Володимир Зеленський орден

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