ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка нардепом від партії «Голос»: досьє

Микола Давидюк – кандидат політичних наук, політолог та публічна особа, відома у комунікаціях навколо політики і виборчих процесів

Микола Давидюк був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ

Центральна виборча комісія зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Як повідомляється, сьогодні, 9 червня комісія під час засідання розглянула заяву і необхідні документи Миколи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України.

«Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Голос»(включений до виборчого списку під № 27)», – йдеться у повідомленні.

Депутатські повноваження Давидюк набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

Що відомо про Миколу Давидюка

Микола Давидюк – кандидат політичних наук, політолог та публічна особа, відома у комунікаціях навколо політики і виборчих процесів. Народився 18 липня 1988 року у селі Переспа Волинської області; закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю «іспанська мова та зарубіжна література».

З 2011 року обіймає посаду директора аналітичного центру «Політика». Зокрема, є засновником «Форуму нових політичних лідерів». У 2014 році невдало балотувався до Верховної Ради 8 скликання від «Радикальної партії Олега Ляшка» (№43 у списку) як безпартійний.

У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті. У 2014-2019 роках був помічником на громадських засадах нардепа Ігоря Попова у Верховній Раді 8 скликання.

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії «Голос» (№27 у списку). Того ж року став співзасновником громадсько-політичного руху «Дій з нами» спільно з Мустафою Найємом.

Микола Давидюк був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017).