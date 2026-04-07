Рада ухвалила закон про об’єднання енергоринків України та ЄС: що зміниться

Україна зможе імпортувати дешеву електроенергію, а ринок перейде на європейські правила

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12087-д щодо об’єднання ринків електроенергії України та Європейського Союзу. Рішення підтримали 245 народних депутатів під час пленарного засідання. Про це повідомляє «Главком».

Документ передбачає повну синхронізацію енергосистем України та ЄС. Це дозволить у разі профіциту електроенергії експортувати її до Європи, а за дефіциту – імпортувати.

«Цей закон про те, щоб повністю синхронізувати енергосистеми України та Європи. Коли є профіцит, ми можемо безперешкодно експортувати, і навпаки, коли є дефіцит – імпортувати. В Європі є від'ємні ціни на е/е. У нас не було такого ніколи. Тож ми хочемо цим законом дозволити, щоб дешева е/е з Європи заходила в Україну», – заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

За словами одного з авторів законопроєкту, заступника голови комітету Андрія Жупанина, документ не вплине на тарифи для населення, а його метою є поступове впровадження єдиних правил на енергоринках. «€500 млн дасть нам цей закон в рамках Ukraine Facility», – наголосив Жупанин.

Він також повідомив, що після ухвалення закону для повного об’єднання ринків знадобиться від 12 до 18 місяців. Орієнтовними датами запуску називаються 1 січня 2028 або 1 січня 2029 року.

Однією з ключових норм документа є скасування прайс-кепів на ринку електроенергії з 1 травня 2027 року. Водночас регулятор зможе повертатися до цього механізму у разі надзвичайної ситуації в енергетиці.

Крім того, закон обмежує проведення конкурсів на нові генеруючі потужності та запроваджує перехідний період до 2028 року. Також передбачено збереження на 10 років спеціальних умов для установок зберігання енергії.

У Міністерстві енергетики зазначають, що документ розроблено на основі дев’яти актів законодавства ЄС і він має створити правову основу для інтеграції українського енергоринку до європейського. Закон передбачає інтеграцію короткострокових (спотових) та балансуючих ринків електроенергії, що має підвищити ліквідність ринку, спростити торгівлю з ЄС та посилити стійкість енергосистеми.

Водночас документ вводить додаткові механізми захисту прав споживачів, зокрема підвищення прозорості умов постачання та можливість порівняння пропозицій постачальників.

Нагадаємо, що міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.