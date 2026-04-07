Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рада ухвалила закон про об’єднання енергоринків України та ЄС: що зміниться

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рада зробила крок до європейських цін на електроенергію
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Україна зможе імпортувати дешеву електроенергію, а ринок перейде на європейські правила

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12087-д щодо об’єднання ринків електроенергії України та Європейського Союзу. Рішення підтримали 245 народних депутатів під час пленарного засідання. Про це повідомляє «Главком».

Документ передбачає повну синхронізацію енергосистем України та ЄС. Це дозволить у разі профіциту електроенергії експортувати її до Європи, а за дефіциту – імпортувати.

«Цей закон про те, щоб повністю синхронізувати енергосистеми України та Європи. Коли є профіцит, ми можемо безперешкодно експортувати, і навпаки, коли є дефіцит – імпортувати. В Європі є від'ємні ціни на е/е. У нас не було такого ніколи. Тож ми хочемо цим законом дозволити, щоб дешева е/е з Європи заходила в Україну», – заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

За словами одного з авторів законопроєкту, заступника голови комітету Андрія Жупанина, документ не вплине на тарифи для населення, а його метою є поступове впровадження єдиних правил на енергоринках. «€500 млн дасть нам цей закон в рамках Ukraine Facility», – наголосив Жупанин.

Він також повідомив, що після ухвалення закону для повного об’єднання ринків знадобиться від 12 до 18 місяців. Орієнтовними датами запуску називаються 1 січня 2028 або 1 січня 2029 року.

Однією з ключових норм документа є скасування прайс-кепів на ринку електроенергії з 1 травня 2027 року. Водночас регулятор зможе повертатися до цього механізму у разі надзвичайної ситуації в енергетиці.

Крім того, закон обмежує проведення конкурсів на нові генеруючі потужності та запроваджує перехідний період до 2028 року. Також передбачено збереження на 10 років спеціальних умов для установок зберігання енергії.

У Міністерстві енергетики зазначають, що документ розроблено на основі дев’яти актів законодавства ЄС і він має створити правову основу для інтеграції українського енергоринку до європейського. Закон передбачає інтеграцію короткострокових (спотових) та балансуючих ринків електроенергії, що має підвищити ліквідність ринку, спростити торгівлю з ЄС та посилити стійкість енергосистеми.

Водночас документ вводить додаткові механізми захисту прав споживачів, зокрема підвищення прозорості умов постачання та можливість порівняння пропозицій постачальників.

Нагадаємо, що міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак. 

Читайте також:

Теги: енергетика Енергоринок Європейський Союз Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua